Natalia Kuziutina e Yasmin Guimarães vão liderar evento - (Foto: LFA)

Natalia Kuziutina e Yasmin Guimarães vão liderar evento(Foto: LFA)

Publicado 11/11/2024 12:00 | Atualizado 11/11/2024 14:06

O LFA abriu nesta segunda-feira (4/11) a promoção de ingressos para a Área VIP de sua próxima edição no Brasil, agendada para o dia 22 de novembro, no ginásio do Polvilho, em Cajamar, município de São Paulo.



A ação é em parceria com a Esportes da Sorte. Para conseguir o ingresso à área VIP do evento, o fã deve seguir o passo a passo descrito no Instagram oficial do LFA Brasil (@LFA_Brasil), clicando no seguinte link:



https://www.instagram.com/p/DB81c--R5nV/?img_index=1.



Além da promoção do LFA, também está aberta, nos mesmos moldes, a da Área VIP da 4ª edição do R1 Fighting Series, que acontece na próxima sexta-feira (15/11), no Clube Ginástico Português, no Rio de Janeiro. Confira neste link:



https://www.instagram.com/p/DCCr1nOPSrI/?igsh=ZDJxdDRjODRhbzN1.



A promoção do LFA 197 vai até o dia 19 de novembro e contempla os 400 primeiros inscritos. Vale destacar que a área VIP é destinada também a personalidades do mundo da luta, além de dispor de uma visão privilegiada do cage.



Também é possível trocar 1kg de alimento não perecível por ingresso de arquibancada. As trocas iniciam nesta terça-feira (12/11), no Ginásio do Polvilho e no Fundo Social de Cajamar.

Leia Mais Carlos Pratres lidera UFC Vegas 100, neste sábado (9), com mais quatro brasileiros em ação

Mike Tyson relembra susto ao passar mal em voo: 'Perguntei se ia morrer'

UFC Vegas 100: Carlos Prates atropela Magny, embala e lidera brasileiros no card

Dentro do cage, o protagonismo é das pesos-palhas Natasha Kuziutina e Yasmin Guimarães, que disputam o cinturão interino num duelo Rússia x Brasil. Atualmente o título pertence à lutadora russa.



O LFA 197 terá transmissão ao vivo e com exclusividade do UFC Fight Pass, a partir das 21h, no horário de Brasília, para o Brasil, com comentários em português, e para o restante do mundo, com comentários em inglês.

Dentro do cage, o protagonismo é das pesos-palhas Natasha Kuziutina e Yasmin Guimarães, que disputam o cinturão interino num duelo Rússia x Brasil. Atualmente o título pertence à lutadora russa.O LFA 197 terá transmissão ao vivo e com exclusividade do UFC Fight Pass, a partir das 21h, no horário de Brasília, para o Brasil, com comentários em português, e para o restante do mundo, com comentários em inglês.

CARD COMPLETO:



LFA 197

Cajamar, São Paulo

22 de novembro de 2024



Peso-palha: Natalia Kuziutina x Yasmin Guimarães

Peso leve: Samuel Marco Dias x Samuel Silva

Peso-pena: Luís Felipe Oliveira x Márcio Ticoto

Peso-galo: Vinicius Pires x Jhon Tacha

Peso pesado: Edivan Santos x José Augusto

Peso leve: Luan André Sardinha x Marcelo Marques

Peso meio-médio: Aldo Aguiar x Michael Oliveira

Peso meio-médio: Richard Martins x Lucas Batista

Peso leve: Juan Pablo Vieira x Maycon Kevin dos Santos

Peso meio-médio: Reginaldo Geraldo Jr. x Dallys Gama

Peso-palha: Janaina Silva x Aieza Ramos Bertolso

Peso médio: Ryan Gandra x Vladimir Calvo

Peso-galo: Nicoly Pedroza x Thalita Diniz

Peso-mosca: Beatriz Consuli x Thaiany Lopes

Peso-palha: Ana Clara Santos x Maria Vaz