Duelo entre Jon Jones e Alex Poatan vem sendo pedido pelos fãs (Foto: Reprodução)

Publicado 12/11/2024 15:00 | Atualizado 12/11/2024 17:42

Existe uma grande incerteza sobre o futuro de Jon Jones no MMA após sua defesa de cinturão linear peso-pesado contra Stipe Miocic, que acontece no próximo sábado (16), na luta principal do UFC 309, em Nova York (EUA). No entanto, "Bones" estaria disposto a encarar novos desafios e até mesmo a abrir mão do cinturão linear dos 120kg para tornar real a possibilidade de lutar contra Alex Poatan, o grande desejo dos fãs de MMA no momento.



Jon Jones, por sua vez, deixou claro que isso poderia acontecer com uma condição. Em entrevista ao "SportsNet", o americano afirmou que abriria mão do cinturão dos pesados para enfrentar Alex Poatan pelo cinturão "BMF" (lutador mais casca-grossa).



"Seria legal lutar pelo título dos pesados, mas eu também abriria mão, sem problemas, do cinturão. Eu abandonei o título dos meio-pesados. Eu adoraria abandonar esse também, por cima, nos meus próprios termos, com a cabeça boa e fazendo muito dinheiro. Eu amo a posição na qual estou agora. Enfrentar Poatan pelo cinturão ‘BMF’ seria legal. Nós dois temos cinturões em duas categorias e nos enfrentaríamos pelo terceiro cinturão. Quão legal isso seria?", projetou "Bones".



Vale ressaltar que, nos dias atuais, o título "BMF" está em posse de Max Holloway, ex-campeão peso-pena do Ultimate, que conquistou o cinturão após um nocaute espetacular sobre Justin Gaethje no UFC 300, em abril. Para atender a sugestão de Jon Jones, o Ultimate teria que desenvolver um segundo cinturão "BMF" ou, então, destituir Holloway do título.