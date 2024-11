Gerson Alef vive grande temporada no Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Gerson Alef vive grande temporada no Jiu-Jitsu(Foto: Reprodução)

Publicado 13/11/2024 07:00 | Atualizado 14/11/2024 11:02

O ano de 2024 já rendeu cinco títulos da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF, na sigla em inglês) para o faixa-preta da Gracie Barra Gerson Alef, todos nos EUA. Embalado por essas conquistas, o brasileiro se prepara agora para fechar a temporada em grande estilo, com o título do Mundial Sem Kimono, que acontece de 11 a 14 de dezembro, em Las Vegas.



“O ano de 2024 tem sido um ano muito bom no meu quadro competitivo, e pretendo fechar com chave de ouro no mundial.Estou muito animado, treinando duro e dando o meu melhor todos os dias para garantir uma performance impecável e a medalha de ouro", enfatiza o lutador brasileiro.



“Eu estarei disputando o título na categoria dos médios. Já ganhei vários títulos nessa categoria e é uma categoria onde me sinto muito bem. Se tudo ocorrer bem e minha integridade física estiver intacta, eu pretendo com certeza medir esforços no absoluto", complementa Gerson Alef.



Somente este ano, o lutador da Gracie Barra conquistou os títulos de Campeão Americano, em Las Vegas; do Los Angeles International Open; do Houston Open Internacional; foi ouro duplo no New York International Open; além de ter sido vice-campeão Pan-Americano, em Dallas.



Nos EUA, as competições sem kimono vêm ganhando uma grande popularidade, o que tem se refletido tanto no sucesso de audiência das transmissões e, consequentemente, no valor dos patrocínios e bolsa de pagamento dos atletas. Para Alef, a modalidade vive o seu melhor momento.



“O no gi (sem kimono) está colocando o esporte em um novo patamar. Eu acredito que os modelos de eventos no gi são mais atraentes para o público pelo fato das lutas serem mais agitadas e sem amarração, e isso acaba tornando o combate mais interessante e empolgante para assistir", explica o campeão.