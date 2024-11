Mike Tyson e Jake Paul, enfim, se enfrentam nesta sexta-feira - (Foto: Reprodução)

Mike Tyson e Jake Paul, enfim, se enfrentam nesta sexta-feira (Foto: Reprodução)

Publicado 15/11/2024 18:00

O tão aguardado dia chegou! Após muitos meses de espera e até mesmo um adiamento, Mike Tyson e Jake Paul vão se enfrentar nesta sexta-feira (15), no grandioso AT&T Stadium, em Dallas (EUA). O evento é uma produção inédita da Netflix, a gigante do streaming, em parceria com a MVP (Most Valuable Promotions). O duelo, originalmente, era para ter acontecido no dia 20 de julho, mas problemas de saúde de "Iron Mike" fizeram o show ser remarcado para este mês de novembro.



O único representante do Brasil no evento será Whindersson Nunes. O youtuber brasileiro, que tem se aventurado no Boxe, vai lutar contra o indiano Neeraj Goyat na abertura do card principal.

Leia Mais Campeão do SFT, Thiago Tiwi supera acidente na infância para brilhar no Xtreme

R1 Fighting Series 4, nesta sexta-feira, vai contemplar melhores performances com contratos para o LFA

Jovem Ricardo Yoshito lança campanha ‘Força de Formiga, Coração de Samurai’ contra o câncer; veja

Duelo de gerações entre Tyson e Paul



São exatos 31 anos que separam Mike Tyson (50v-6d-2NC) e Jake Paul (10v-1d). Enquanto a lenda do Boxe, atualmente com 58 anos, foi campeão dos pesados pela IBF e WBC, entre as décadas de 1980 e 1990, o youtuber de 27 anos tem conqusitado cada vez mais espaço na nobre arte com vitórias impactantes.



Tyson não sabe o que é lutar desde novembro de 2020, quando fez uma luta de exibição contra Roy Jones Jr. O duelo terminou empatado. Antes disso, tinha perdido para Danny Williams e Kevin McBride em 2004 e 2005, respectivamente. O último triunfo de "Iron Mike" no ringue aconteceu há 21 anos, quando superou Clifford Etienne.



Já Jake Paul iniciou a carreira enfrentando nomes que não eram da luta. No entanto, "El Gallo" rapidamente foi ganhando destaque ao derrotar ex-lutadores do UFC, com expressivos nocautes sobre Tyron Woodley, Ben Askren e Mike Perry. Além disso, ainda venceu por decisão Anderson Silva, um dos maiores nomes da história do Ultimate, e Nate Diaz. A única derrota aconteceu para Tommy Fury, irmão de Tyson Fury, por pontos em fevereiro de 2023.



Whindersson é o Brasil no evento



Após enfrentar Acelino Popó Freitas em 2022, em uma luta de exibição que terminou empatada, Whindersson Nunes (1v-2d-1d) ganhou gosto por competir no Boxe e vem participando de eventos. O humorista disputou um GP na Europa em 2023 e conquistou uma vitória por nocaute sobre Filip Marcinek. Na sequência, foram duas derrotas por decisão, para Kenny Ojuederie e Nathan Bartling, respectivamente.



O adversário de Whindersson no card "Mike Tyson x Jake Paul" será Neeraj Goyat (18v-4d-2e). Diferente do brasileiro, o indiano é um pugilista profissional e chegou a ser campeão asiático pelo Conselho Mundial de Boxe. A última luta do "Gangster" aconteceu em 2023, quando nocauteou Phakorn Aiemyod no primeiro round. São exatos 31 anos que separam Mike Tyson (50v-6d-2NC) e Jake Paul (10v-1d). Enquanto a lenda do Boxe, atualmente com 58 anos, foi campeão dos pesados pela IBF e WBC, entre as décadas de 1980 e 1990, o youtuber de 27 anos tem conqusitado cada vez mais espaço na nobre arte com vitórias impactantes.Tyson não sabe o que é lutar desde novembro de 2020, quando fez uma luta de exibição contra Roy Jones Jr. O duelo terminou empatado. Antes disso, tinha perdido para Danny Williams e Kevin McBride em 2004 e 2005, respectivamente. O último triunfo de "Iron Mike" no ringue aconteceu há 21 anos, quando superou Clifford Etienne.Já Jake Paul iniciou a carreira enfrentando nomes que não eram da luta. No entanto, "El Gallo" rapidamente foi ganhando destaque ao derrotar ex-lutadores do UFC, com expressivos nocautes sobre Tyron Woodley, Ben Askren e Mike Perry. Além disso, ainda venceu por decisão Anderson Silva, um dos maiores nomes da história do Ultimate, e Nate Diaz. A única derrota aconteceu para Tommy Fury, irmão de Tyson Fury, por pontos em fevereiro de 2023.Após enfrentar Acelino Popó Freitas em 2022, em uma luta de exibição que terminou empatada, Whindersson Nunes (1v-2d-1d) ganhou gosto por competir no Boxe e vem participando de eventos. O humorista disputou um GP na Europa em 2023 e conquistou uma vitória por nocaute sobre Filip Marcinek. Na sequência, foram duas derrotas por decisão, para Kenny Ojuederie e Nathan Bartling, respectivamente.O adversário de Whindersson no card "Mike Tyson x Jake Paul" será Neeraj Goyat (18v-4d-2e). Diferente do brasileiro, o indiano é um pugilista profissional e chegou a ser campeão asiático pelo Conselho Mundial de Boxe. A última luta do "Gangster" aconteceu em 2023, quando nocauteou Phakorn Aiemyod no primeiro round.

Whindersson será o único representante do Brasil no card (Foto: Reprodução)

Disputa de cinturão agita o card



Em uma das lutas mais importantes da noite, Katie Taylor (23v-1d) e Amanda Serrano (47v-2d-1e) ficam frente a frente pela segunda vez no co-main event do show "Mike Tyson x Jake Paul". O duelo vale o título indiscutível dos super-leves, onde estarão em jogos todos os cinturões da categoria na IBF, IBO, WBC e WBO, que atualmente pertencem a irlandesa.



No primeiro encontro entre as duas, que foi considerada a maior luta da história do Boxe feminino, Taylor levou a melhor por decisão dividida. O duelo, que foi a luta principal do evento disputado no dia 30 de abril de 2022, lotou o Madison Square Garden, em Nova York (EUA).



O evento será realizado a partir de 19h30 nesta sexta-feira (15), com as lutas preliminares. Já o card principal terá pontapé inicial às 22h, com transmissão ao vivo e exclusiva da Netflix para todo o mundo. No Brasil, a narração será de Luiz Felipe Freitas e comentários de Acelino Popó Freitas.



CARD COMPLETO:



Tyson x Paul

Dallas, Texas (EUA)

Sexta-feira, 15 de novembro de 2024

Transmissão: Netflix



Card principal (22h, horário de Brasília)

Peso-pesado: Jake Paul x Mike Tyson

Peso-super-leve: Katie Taylor x Amanda Serrano

Peso-meio-médio: Mario Barrios x Abel Ramos

Peso-super-médio: Neeraj Goyat x Whindersson Nunes



Card preliminar (19h30, horário de Brasília)

Peso-super-médio: Shadasia Green x Melinda Watpool

Peso-leve: Lucas Bahdi x Corey Marksman

Peso-pena: Bruce Carrington x Dana Coolwell



Em uma das lutas mais importantes da noite, Katie Taylor (23v-1d) e Amanda Serrano (47v-2d-1e) ficam frente a frente pela segunda vez no co-main event do show "Mike Tyson x Jake Paul". O duelo vale o título indiscutível dos super-leves, onde estarão em jogos todos os cinturões da categoria na IBF, IBO, WBC e WBO, que atualmente pertencem a irlandesa.No primeiro encontro entre as duas, que foi considerada a maior luta da história do Boxe feminino, Taylor levou a melhor por decisão dividida. O duelo, que foi a luta principal do evento disputado no dia 30 de abril de 2022, lotou o Madison Square Garden, em Nova York (EUA).O evento será realizado a partir de 19h30 nesta sexta-feira (15), com as lutas preliminares. Já o card principal terá pontapé inicial às 22h, com transmissão ao vivo e exclusiva da Netflix para todo o mundo. No Brasil, a narração será de Luiz Felipe Freitas e comentários de Acelino Popó Freitas.Peso-pesado: Jake Paul x Mike TysonPeso-super-leve: Katie Taylor x Amanda SerranoPeso-meio-médio: Mario Barrios x Abel RamosPeso-super-médio: Neeraj Goyat x Whindersson NunesPeso-super-médio: Shadasia Green x Melinda WatpoolPeso-leve: Lucas Bahdi x Corey MarksmanPeso-pena: Bruce Carrington x Dana Coolwell