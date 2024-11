Inspirado na avó, Ricardo Yoshito quer inspirar outras pessoas e atletas - (Foto: Reprodução)

Inspirado na avó, Ricardo Yoshito quer inspirar outras pessoas e atletas (Foto: Reprodução)

Publicado 15/11/2024 08:00 | Atualizado 15/11/2024 08:56

Na vida de um atleta, momentos de superação vão além do tatame. Ricardo Yoshito “Samurai” Kavati Amaral, jovem de 16 anos natural de Manaus-AM, já enfrenta momentos difíceis na sua carreira e vem demonstrando que o verdadeiro espírito do Jiu-Jitsu não está apenas nas vitórias. Campeão brasileiro, europeu, pan-americano e mundial pela IBJJF, ele se destaca como um dos mais promissores nomes de sua geração. Inspirado pela memória de sua avó, Ruth Marques Formiga Amaral, que faleceu de leucemia, Ricardo lança a campanha “Força de Formiga, Coração de Samurai”, com o objetivo de arrecadar doações de cabelo e conscientizar sobre a luta contra o câncer.



Ricardo Yoshito treina na Art of Jiu-Jitsu Academy (AOJ), na Califórnia (EUA), liderada pelos lendários irmãos Guilherme e Rafael Mendes, ícones do Jiu-Jitsu mundial. A AOJ é um verdadeiro celeiro de campeões, com atletas de renome como o também amazonense Diego Pato, a estrela Tainan Dalpra, Cole Abate, Mayssa Bastos, Gutemberg Pereira, entre outros. Esse ambiente competitivo e inspirador estimula o faixa-azul a evoluir não apenas no aperfeiçoamento técnico, mas também pessoal e de impactar a sociedade positivamente.



O apelido “Samurai” vem em homenagem às suas raízes japonesas e o coque característico, mas também reflete sua filosofia de vida e luta. Ricardo Yoshito decidiu cortar o coque, um símbolo de sua identidade nos tatames, para chamar atenção à campanha. O gesto é uma homenagem à sua avó, que sempre esteve ao seu lado da alfabetização até deixar o Brasil.



“Infelizmente, no momento da perda, eu estava nos Estados Unidos e não consegui viajar a Manaus para prestar minhas homenagens. A perda me levou a transformar minha dor em uma forma de ajudar outras pessoas. Decidi doar meu cabelo para a produção de perucas para crianças com câncer, levar autoestima e esperança para quem enfrenta essa luta física e mental”, afirmou o jovem.



Além do gesto simbólico, Ricardo Yoshito convida outros atletas e a comunidade em geral a se engajarem. Ele busca mobilizar jovens e amantes do esporte para doarem cabelo ou contribuírem com o GAAC AMAZONAS (@gaccamazonas), instituição manauara que há mais de 20 anos apoia crianças com câncer em Manaus.

Leia Mais Faixa-preta Gerson Alef mira o Mundial Sem Kimono para fechar 2024 ‘com chave de ouro’

Campeão do SFT, Thiago Tiwi supera acidente na infância para brilhar no Xtreme

R1 Fighting Series 4, nesta sexta-feira, vai contemplar melhores performances com contratos para o LFA

Construindo legado dentro e fora do tatame



A campanha “Força de Formiga, Coração de Samurai”, em que Ricardo Yoshito homenageia sua avó, segue o exemplo de seus conterrâneos como Micael Galvão, Meyram Maquine, Diego Batista, Diogo Reis, Matheus Gabriel, Samuel Nagai, entre outros que o inspiram esta nova geração de atletas amazonenses e de todo o mundo usando sua visibilidade como uma força transformadora e inspiradora pra novos talentos e a sociedade.



Guiado por Guilherme e Rafael Mendes, o jovem reforça que o verdadeiro legado de um atleta vai além das medalhas: está na capacidade de impactar pessoas, espalhar esperança e força para aqueles que enfrentam desafios dentro e fora do tatame.



A campanha está aberta para doações de cabelo e contribuições para o GAAC. Para saber mais e participar, visite o perfil de Ricardo Yoshito no Instagram (@ricardoyoshito) e acesse o link na bio. A campanha “Força de Formiga, Coração de Samurai”, em que Ricardo Yoshito homenageia sua avó, segue o exemplo de seus conterrâneos como Micael Galvão, Meyram Maquine, Diego Batista, Diogo Reis, Matheus Gabriel, Samuel Nagai, entre outros que o inspiram esta nova geração de atletas amazonenses e de todo o mundo usando sua visibilidade como uma força transformadora e inspiradora pra novos talentos e a sociedade.Guiado por Guilherme e Rafael Mendes, o jovem reforça que o verdadeiro legado de um atleta vai além das medalhas: está na capacidade de impactar pessoas, espalhar esperança e força para aqueles que enfrentam desafios dentro e fora do tatame.A campanha está aberta para doações de cabelo e contribuições para o GAAC. Para saber mais e participar, visite o perfil de Ricardo Yoshito no Instagram (@ricardoyoshito) e acesse o link na bio.

Ricardo Yoshito tem apoio da MasterFrigo e vem brilhando nos tatames em competições Gi &No-Gi (Foto: Reprodução)

Confira mais da entrevista com Ricardo Yoshito:



O que o motivou a iniciar a campanha “Força de Formiga, Coração de Samurai”?



R: Este ano, minhas duas avós foram diagnosticadas com câncer, o que me abalou profundamente e me fez refletir sobre como poderia ajudar outras pessoas que enfrentam essa doença. A ideia da campanha surgiu como uma maneira de fazer a diferença e apoiar aqueles que passam por essa batalha.



Por que decidiu abrir mão do cabelo, algo tão simbólico e que sempre fez parte da sua identidade nos tatames?



R: Acredito que a causa é muito maior do que qualquer símbolo pessoal. Doar meu cabelo representa não só apoio aos outros, mas também um modo de canalizar meu luto em uma ação positiva, ajudando outros a se sentirem mais fortes durante o tratamento.



Qual mensagem você gostaria de deixar para outros atletas e jovens que desejam se envolver em causas sociais?



R: Quanto mais pessoas se mobilizarem para combater essa doença, mais essas ações vão se transformar em grandes mudanças. Quero dizer a outros atletas e jovens que, mesmo com pequenos gestos, podemos ajudar muito. Espalhar a conscientização e o apoio é uma forma de inspirar e transformar vidas. R: Este ano, minhas duas avós foram diagnosticadas com câncer, o que me abalou profundamente e me fez refletir sobre como poderia ajudar outras pessoas que enfrentam essa doença. A ideia da campanha surgiu como uma maneira de fazer a diferença e apoiar aqueles que passam por essa batalha.R: Acredito que a causa é muito maior do que qualquer símbolo pessoal. Doar meu cabelo representa não só apoio aos outros, mas também um modo de canalizar meu luto em uma ação positiva, ajudando outros a se sentirem mais fortes durante o tratamento.R: Quanto mais pessoas se mobilizarem para combater essa doença, mais essas ações vão se transformar em grandes mudanças. Quero dizer a outros atletas e jovens que, mesmo com pequenos gestos, podemos ajudar muito. Espalhar a conscientização e o apoio é uma forma de inspirar e transformar vidas.