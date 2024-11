Pesos-moscas Antônio César e Willians Nogueira vão liderar o evento - (Foto: Divulgação)

Pesos-moscas Antônio César e Willians Nogueira vão liderar o evento(Foto: Divulgação)

Publicado 15/11/2024 07:00 | Atualizado 15/11/2024 08:51

Agendada para o feriado desta sexta-feira (15/11), feriado nacional da proclamação da República, a 4ª edição do R1 Fighting Series, que acontece no Clube Ginástico Português, no Rio de Janeiro, vai premiar as três melhores performances da noite com contratos para o LFA, principal liga de desenvolvimento de lutadores do mundo.



“O CEO do LFA, Ed Soares, estará presente no evento e vai entregar os contratos nas mãos dos lutadores que mais mostrarem que vieram não apenas para lutar, como também para dar show", explicou Rafael Feijão, CEO do R1 Fighting Series e presidente do LFA na América do Sul.