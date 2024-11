Charles do Bronx é ex-campeão peso-leve do UFC - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 16/11/2024 12:00

Ex-campeão peso-leve do Ultimate, Charles do Bronx está disposto e motivado a recuperar o posto dentro da organização. Neste sábado (16), o brasileiro vai enfrentar Michael Chandler no co-main event do UFC 309, que acontece em Nova York (EUA), e em caso de vitória contra o americano, pode ter uma nova oportunidade de lutar pelo título da divisão dos leves.



Às vésperas do importante desafio contra Chandler no UFC 309, Charles do Bronx concedeu entrevista ao "UFC Podcast" e falou sobre suas maiores motivações em voltar a ser campeão, citando o nascimento do seu filho, Dominic Oliveira, entre outros fatores.



"Quando você tem um sonho, você tem que lutar por ele. Eu quero ser campeão de novo, então eu tenho que levantar todos os dias e acordar cedo para me tornar campeão de novo. Falar sobre o legado... As pessoas falam: 'mas você já viu tudo o que você já fez e conquistou? Recordes, bônus finalizações e tudo mais?'. Já, mas eu quero mais. Então, é isso que te motiva, é isso que te move todos os dias a você levantar cedo", disse Charles do Bronx, que seguiu:



"Nós somos atletas, mas também somos humanos, então toda hora tem uma lesão, tem algo. Como você vai se tornar campeão? Você tem que treinar, tem que se dedicar. Eu quero estar pronto (quando aparecer a oportunidade de lutar pelo cinturão). O sonho de ser campeão agora é até maior (que antes). Quero ser campeão pelo meu filho, pelas pessoas que falam que, pela idade e por tudo que eu já conquistei, não vou conseguir. Quando as pessoas falam que eu não posso é que eu quero mais", finalizou.