Cláudio Meireles, Eduardo Dutra e Thiago Taveira agora vão lutar pelo LFA(Foto: Divulgação)

Publicado 18/11/2024 07:00 | Atualizado 18/11/2024 13:59

Três talentos brasileiros garantiram contratos com o LFA após grandes exibições na 4ª edição do R1 Fighting Series, realizada na sexta-feira (15/11), no Clube Ginástico Português, no Rio de Janeiro: Cláudio Meireles, Eduardo Dutra e Thiago Taveira.



O lance mais plástico da edição foi o upper de direita aplicado por Thiago Taveira que explodiu no queixo de Junior Assis, que implodiu instantaneamente. Esta foi a oitava vitória do peso-mosca, todas elas por nocaute, em 11 lutas disputadas.

Cláudio Meireles também tirou seu adversário do ar, mas de outra forma. Depois de pegar as costas e grampear, ele aplicou um justo e inapelável mata-leão em Tiago Polins, que não bateu e apagou. Essa foi a segunda vitória do peso-mosca em duas lutas como profissional.



Outro grande momento do card foi o lindo e técnico triângulo que Eduardo Dutra utilizou para obrigar Gusttavo Oliveira a dar os três tapinhas. Com mais este triunfo, o peso-pena ampliou o seu cartel para três vitórias em três lutas, a segunda por finalização.



A luta principal não teve nocaute ou finalização, mas não deixou a desejar. Em um combate bastante disputado, Antônio César levou a melhor sobre Willians Nogueira por decisão dividida em duelo válido pelos pesos-moscas, chegando a 10 vitórias em 12 lutas.

RESULTADOS:



R1 Fighting Series 4

Clube Ginástico Português, Rio de Janeiro-RJ

15 de novembro de 2024



Antônio César venceu Willians Nogueira por decisão dividida

Diogo Silva venceu Wanderson Barcelos por decisão dividida

Thiago Taveira venceu Junior Assis por nocaute

Leonardo Cerboni venceu Stefan Magalhães por TKO

Leonardo Santana venceu Gabriel Roque TKO

Eduardo Dutra venceu Gusttavo Oliveira por finalização (triângulo)

Cláudio Meireles venceu Tiago Polins por finalização (mata-leão)

Gabriel Marques venceu Ayslan Brajão por decisão unânime

Gabriel de Oliveira venceu Lucas Bernardino por TKO

Matheus Rangel venceu Juninho Souza por decisão unânime