Jon Jones brilhou no UFC 309 e manteve título dos pesados (Foto: Reprodução)

Publicado 18/11/2024 08:00 | Atualizado 18/11/2024 13:56

No esperado UFC 309, no histórico Madison Square Garden, em Nova York (EUA), mais uma noite para guardar na memória do fã de MMA. Jon Jones mostrou, neste sábado (16), o motivo de ser considerado o GOAT do MMA. Com uma performance dominante, "Bones" nocauteou Stipe Miocic na luta principal e manteve o título linear dos pesados. Já no co-main event, Charles do Bronx foi dominante e venceu Michael Chandler pela segunda vez.



Além de Charles do Bronx, o Brasil marcou presença em peso no card na Big Apple. Nas lutas principais, Viviane Araújo superou a compatriota Karine Killer, enquanto Maurício Ruffy teve uma atuação plástica para arrancar aplausos de Dana White e Donald Trump - presidente eleito dos Estados Unidos. Nas preliminares, Eduarda Moura saiu vitoriosa e Jhonata Diniz perdeu a invencibilidade na carreira.



Em alto nível, Jon Jones nocauteia



A disputa inicial na luta principal do UFC 309 foi marcada pela troca de golpes dos lutadores em pé. Mais ágil, Jon Jones encurtou e aplicou uma plástica queda o-soto-gari em Stipe Miocic. No chão, "Bones" conectou uma série de cotoveladas durante cerca de 3 minutos. Na segunda parcial, o americano de origem croata seguiu com enormes dificuldades para encontrar o melhor momento de atacar. Enquanto isso, Jones golpeava as pernas e o corpo do oponente.



Já no terceiro assalto, o caminho para o nocaute foi ficando cada vez mais claro. Jon Jones foi avançando, conectando golpes até encaixar um chute rodado na costela de Miocic, que já caiu praticamente nocauteado. "Bones" ainda colocou alguns golpes até o árbitro Herb Dean encerrar.



Com a vitória no UFC 309, Jon Jones mantém o cinturão linear dos pesados e afastou a possibilidade de se aposentar - algo que vinha flertando antes do evento. Já Miocic, aos 42 anos, anunciou que está oficialmente aposentado do MMA.



Do Bronx domina e vence revanche



Após um breve período de trocação no co-main event do UFC 309, Charles do Bronx encurtou, pegou a perna de Michael Chandler e aplicou a queda. O brasileiro chegou a ensaiar uma leg lock, mas o americano se defendeu e evitou a progressão do jogo. No segundo assalto, o ex-campeão controlou a disputa em pé, manteve a distância e ainda conquistou um flashdown. Em seguida, derrubou com certa facilidade e atacou diversas cotoveladas no ground and pound.



Desgastado fisicamente e sem conseguir aplicar sua estratégia, Chandler ficava encurralado na grade, apenas se movimentando. Calmo, Charles manteve o amplo domínio em pé e voltou a derrubar americano. Desta vez, o paulista pegou as costas e quase finalizou. Na quarta parcial, o ex-campeão voltou a controlar de ponta a ponta, com tranquilidade em pé e facilidade para derrubar o adversário.



No último round, a história mudou completamente. Chandler acertou um cruzado que fez o brasileiro sentir. Do Bronx chegou a alegar um dedo no olho, mas o árbitro não parou. Na sequência, o americano aplicou diversas cotoveladas - algumas ilegais -, até o faixa-preta de Jiu-Jitsu se defender e frear as investidas. No fim, por decisão unânime, Charles do Bronx ficou com a vitória no UFC 309, voltou a vencer o americano pela segunda vez e se colocou na disputa pelo title shot. Já "Iron", que não lutava há dois anos, agora tem quatro derrotas em cinco lutas.

Charles do Bronx quer voltar a disputar o título dos leves (Foto: Reprodução)

Em luta agitada, Vivi supera Karine



Karine Silva começou a disputa tomando as rédeas e esboçou uma tentativa de levar o embate para o chão, mas Viviane Araújo rechaçou as investidas da compatriota. Além disso, a brasiliense adotou um ritmo mais cauteloso e foi circulando o cage. O segundo round foi muito mais intenso. Vivi voltou com agressividade, mas logo "Killer" encurralou na grade e aplicou uma série de golpes, até levar a luta para o chão, onde o duelo quase foi resolvido.



Viviane chegou a encaixar uma chave de braço, porém Karine se defendeu e respondeu, logo na sequência, com um triângulo de mão. Na última parcial, as atletas estavam visivelmente desgastadas. Vivi tentava manter o combate em pé para o usar o seu Boxe, enquanto "Killer" deitou algumas vezes no octógono para forçar uma luta agarrada, mas sem sucesso. No fim, por decisão unânime, Viviane reencontra o caminho das vitórias no UFC 309. Já a sul-mato-grossense perde a invencibilidade na companhia.



Ruffy tem atuação de gala no UFC 309



Maurício Ruffy começou a disputa tomando conta do centro cage e controlando a distância para atacar. Já James Llontop tentava entrar no raio de ação do brasileiro, mas sofria com low kicks em sua perna de apoio, além de cruzados no contra-ataque. No melhor momento, o atleta da Fighting Nerds acertou um direto, que chegou a balançar o peruano. Na segunda parcial, o paulista acelerou o ritmo e conquistou um knockdown ao acertar um cruzado de esquerda potente. Com golpes plásticos e total controle do octógono, Ruffy foi castigando o rosto do adversário.



Maurício Ruffy começou a disputa tomando conta do centro cage e controlando a distância para atacar. Já James Llontop tentava entrar no raio de ação do brasileiro, mas sofria com low kicks em sua perna de apoio, além de cruzados no contra-ataque. No melhor momento, o atleta da Fighting Nerds acertou um direto, que chegou a balançar o peruano. Na segunda parcial, o paulista acelerou o ritmo e conquistou um knockdown ao acertar um cruzado de esquerda potente. Com golpes plásticos e total controle do octógono, Ruffy foi castigando o rosto do adversário.

Sem muito a perder no último assalto do UFC 309, Llontop resolveu ir para o tudo ou nada. O peruano seguiu andando para frente, mas sofria com os golpes pesados do brasileiro. Maurício contra-atacava e ficou perto de nocautear. No fim, por decisão unânime, Ruffy conquistou o segundo triunfo no Ultimate. Já o peruano conhece o terceiro revés na franquia e ainda não sabe o que é vencer.

Jhonata sofre com cotoveladas de Tybura



Jhonata Diniz começou a confronto a mil por hora e rapidamente mostrou suas credenciais na trocação. O brasileiro conectou golpes e assustou Marcin Tybura, onde até levou a batalha para o solo na tentativa de trabalhar o ground and pound. No entanto, o polonês raspou e ficou boa parte do tempo por cima e aplicando cotoveladas. O panorama da segunda parcial se repetiu. "Tybur" derrubou novamente e foi castigando com cotoveladas, que abriram um corte profundo no rosto do paranaense.



Entre o intervalo do segundo para o terceiro round, a equipe médica avaliou os cortes de Jhonata e impediu o brasileiro de seguir na luta. Assim, Tybura ficou com a vitória por nocaute técnico no UFC 309 e volta a vencer na companhia. Já o peso-pesado "Johny Thai" conhece o primeiro revés na carreira dentro do MMA.



Eduarda Moura faz luta equilibrada e vence



A disputa inicial foi marcada por forte equilíbrio na trocação, com as duas atletas buscando a melhor forma para atacar e Veronica Hardy tendo um ligeiro domínio. Em uma brecha da venezuelana na reta final do primeiro assalto, Eduarda Moura derrubou e trabalhou alguns golpes. Na segunda parcial, a brasileira não demorou muito e rapidamente levou a disputa para o chão. No entanto, a sergipana até tentou progredir o jogo, mas viu a adversária travar suas investidas.



Já no terceiro assalto, Hardy voltou mais agressiva e chegou a conectar um forte direto na brasileira. Neste último round, Eduarda não buscou uma queda e resolveu partir para a trocação com a adversária, em duelo que foi equilibrado até o fim. Após 15 minutos no UFC 309, a sergipana ficou com a vitória por decisão unânime e volta a vencer na companhia, em sua estreia nos moscas. Já Veronica tem a série de três triunfos interrompida.



CONFIRA OS RESULTADOS:



UFC 309

Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

Sábado, 16 de novembro de 2024



Card principal

Jon Jones derrotou Stipe Miocic por nocaute técnico no 3R

Charles do Bronx derrotou Michael Chandler por decisão unânime dos jurados

Bo Nickal derrotou Paul Craig por decisão unânime dos jurados

Viviane Araújo derrotou Karine Silva por decisão unânime dos jurados

Mauricio Ruffy derrotou James Llontop por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Marcus McGhee derrotou Jonathan Martinez por decisão unânime dos jurados

Jim Miller finalizou Damon Jackson com uma guilhotina no 1R

David Onama derrotou Roberto Romero por decisão unânime dos jurados

Marcin Tybura derrotou Jhonata Diniz por nocaute técnico (interrupção médica) no 3R

Ramiz Brahimaj derrotou Mickey Gall por nocaute técnico no 1R

Oban Elliott derrotou Bassil Hafez por nocaute técnico no 3R

Eduarda Moura derrotou Veronica Hardy por decisão unânime dos jurados



Jhonata Diniz começou a confronto a mil por hora e rapidamente mostrou suas credenciais na trocação. O brasileiro conectou golpes e assustou Marcin Tybura, onde até levou a batalha para o solo na tentativa de trabalhar o ground and pound. No entanto, o polonês raspou e ficou boa parte do tempo por cima e aplicando cotoveladas. O panorama da segunda parcial se repetiu. "Tybur" derrubou novamente e foi castigando com cotoveladas, que abriram um corte profundo no rosto do paranaense.Entre o intervalo do segundo para o terceiro round, a equipe médica avaliou os cortes de Jhonata e impediu o brasileiro de seguir na luta. Assim, Tybura ficou com a vitória por nocaute técnico no UFC 309 e volta a vencer na companhia. Já o peso-pesado "Johny Thai" conhece o primeiro revés na carreira dentro do MMA.A disputa inicial foi marcada por forte equilíbrio na trocação, com as duas atletas buscando a melhor forma para atacar e Veronica Hardy tendo um ligeiro domínio. Em uma brecha da venezuelana na reta final do primeiro assalto, Eduarda Moura derrubou e trabalhou alguns golpes. Na segunda parcial, a brasileira não demorou muito e rapidamente levou a disputa para o chão. No entanto, a sergipana até tentou progredir o jogo, mas viu a adversária travar suas investidas.Já no terceiro assalto, Hardy voltou mais agressiva e chegou a conectar um forte direto na brasileira. Neste último round, Eduarda não buscou uma queda e resolveu partir para a trocação com a adversária, em duelo que foi equilibrado até o fim. Após 15 minutos no UFC 309, a sergipana ficou com a vitória por decisão unânime e volta a vencer na companhia, em sua estreia nos moscas. Já Veronica tem a série de três triunfos interrompida.