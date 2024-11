Luta mais aguardada de 2024 teve a vitória da Jake Paul sobre Mike Tyson - (Foto: Reprodução)

Luta mais aguardada de 2024 teve a vitória da Jake Paul sobre Mike Tyson (Foto: Reprodução)

Publicado 18/11/2024 14:00 | Atualizado 18/11/2024 14:07

A noite de sexta-feira (15), em Dallas (EUA), foi histórica para o Boxe mundial. O aguardado duelo entre Jake Paul e Mike Tyson foi realizado em um card promovido pela Netflix. Após oito rounds, o youtuber, de 27 anos, levou a melhor sobre a lenda da nobre arte, que completou 58 anos em 2024.



O duelo teve um início marcado pela caça e agressividade de Mike Tyson, no entanto, com o passar dos rounds, a estratégia de Jake Paul foi prevalecendo. "El Gallo" controlava a distância, colocava golpes no corpo do ex-campeão mundial e se movimentava bastante. Na última parcial, o youtuber até tentou esboçar uma tentativa para nocautear, mas mostrou receio em se aproximar demais e entrar no raio de ação do Hall da Fama do Boxe.



Com o fim do oito rounds estabelecidos, Jake ficou com a vitória e emendou o 11º triunfo na carreira. O astro da internet carrega vitória sobre nomes como Anderson Silva, Tyron Woodley, Nate Diaz, Mike Perry e Ben Askren. Já Tyson não lutava desde 2020, quando fez uma luta de exibição contra Roy Jones Jr., que terminou empatada.







CONFIRA OS RESULTADOS:



Tyson x Paul

Dallas, Texas (EUA)

Sexta-feira, 15 de novembro de 2024



Card principal

Jake Paul derrotou Mike Tyson por decisão unânime dos jurados

Katie Taylor derrotou Amanda Serrano por decisão unânime dos jurados

Mario Barrios e Abel Ramos empataram na decisão dos jurados

Neeraj Goyat derrotou Whindersson Nunes por decisão dividida dos jurados



Card preliminar

Shadasia Green derrotou Melinda Watpool por decisão dividida dos jurados

Lucas Bahdi derrotou Corey Marksman por decisão majoritária dos jurados

Bruce Carrington derrotou Dana Coolwell por decisão unânime dos jurados