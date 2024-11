Rodrygo em treinamento pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 19/11/2024 09:30

Espanha - Uma boa notícia para os torcedores do Real Madrid e também para os fãs da seleção brasileira é que o atacante Rodrygo, de 23 anos, está perto de voltar aos gramados. O jogador participou do treino do clube espanhol, ao lado dos seus companheiros nesta segunda-feira, e pode atuar já nesta semana.

Rodrygo sofreu uma lesão no reto femural da perna esquerda na partida contra o Osasuna, no último dia 9, quando o atual campeão europeu goleou por 4 a 0, em duelo pelo Campeonato Espanhol. Com a sua volta aos treinamentos, o atleta tem chances de entrar em campo contra o Liverpool, no próximo dia 27, pela Liga dos Campeões.

De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", a recuperação de Rodrygo é surpreendente. O brasileiro estaria fazendo um trabalho à parte. Inicialmente sua previsão de retorno era de cinco semanas. Caso enfrente o Liverpool, o apoiador terá ficado sem atuar por pouco mais de 15 dias.

A contusão fez com que o brasileiro ficasse de fora dos últimos compromissos da Seleção pelas Eliminatórias. O atacante foi cortado e Gabriel Martinelli, do Arsenal, foi chamado para substituí-lo contra Venezuela e Uruguai.