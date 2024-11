Endrick em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 19/11/2024 07:30 | Atualizado 19/11/2024 08:04

Rio - Apesar do pouco espaço e do interesse de clubes do futebol europeu, Endrick, de 18 anos, não pensa em deixar o Real Madrid no começo de 2025. O atleta e seu staff acreditam que o brasileiro está sendo preservado devido ao momento de tensão do clube espanhol e que deverá receber novas oportunidades quando a situação se acalmar. As informações são do portal "UOL".

O jovem não entra em campo pelo Real Madrid há mais de um mês, porém, a situação ocorre em um momento em que o clube espanhol sofreu uma goleada para o Real Madrid e posteriormente foi derrotado pelo Milan, na Liga dos Campeões, ambos os jogos no Santiago Bernabéu. A situação acendeu um sinal de alerta e Carlo Ancelotti passou a ser pressionado.

Existe a confiança de que com o tempo, o italiano voltará a dar oportunidades a Endrick. Porém, a situação já é vista com um certo prejuízo, já que a ausência do jovem nas partidas fez com que o atacante não fosse chamado para defender a seleção brasileira nos últimos compromissos do ano contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias.

De acordo com o jornal espanhol "Sport" há pelo menos três clubes interessados na contratação de Endrick. A Roma, da Itália, o Southampton, da Inglaterra, além do Real Valladolid, da Espanha, que é administrado por Ronaldo Fenômeno. Caso não tenha oportunidades até o fim da temporada em junho, o brasileiro poderá optar por ser emprestado pelo clube espanhol.

Endrick se profissionalizou em 2022 e foi peça importante no título do Brasileirão do ano passado conquistado pelo Palmeiras. Pelo Real, o brasileiro entrou em campo em 10 partidas e fez dois gols. No total, ele atuou em 120 minutos somados pelo atual campeão da Liga dos Campeões.