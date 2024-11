Raphinha sob a marcação de Ugarte, do Uruguai - Nelson Almeida/AFP

Publicado 20/11/2024 00:15 | Atualizado 20/11/2024 00:24

Salvador - A seleção brasileira empatou com o Uruguai na Arena Fonte Nova e deixou o gramado sob vaias. Apesar disso, um dos destaques do time comandado por Dorival Júnior, o meia-atacante Raphinha entende que as críticas são pelo resultado e não pela atuação. Para o jogador do Barcelona, o desempenho do Brasil na Bahia diante da Celeste foi exemplar.

"Acho que as vaias são mais por conta do resultado. Na minha opinião, a gente jogou, desculpa a palavra, mas a gente jogou para cara***. Estou muito orgulhoso de todo mundo que jogou, que participou, até mesmo quem estava pro banco apoiando. Acho que a gente fez tudo que era possível para sair com a vitória. Infelizmente o futebol tem essas coisas. Mas a gente jogou muita bola. Temos que sair com a cabeça erguida, porque o que a gente fez aqui dentro (Fonte Nova)... Vai ser difícil ganhar da gente", disse, em entrevista à TV Globo.

Este foi o último compromisso da Seleção em 2024, e Raphinha valorizou o ponto conquistado. A próxima janela de convocação será apenas para os jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, respectivamente. Apesar das campanhas melhores dos dois adversários, o jogador do Barcelona não se preocupa e acredita no potencial do time.

"A gente terminou o ano com um ponto, que, na nossa caminhada, vai ser muito importante. (...) A gente também é forte e está preparado para qualquer um que vier."

Com o resultado, a seleção brasileira finaliza o ano ocupando apenas a quinta colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 18 pontos somados.