Rio - De volta à Série A, o Santos irá em busca de um novo treinador após encerrar a passagem de Fábio Carille, pelo clube paulista, na última segunda-feira. De acordo com informações do portal "GE", um dos nomes avaliados pelo Peixe é o de Luís Castro, que trabalhou no Botafogo em 2022 e 2023.

O nome do português é bem avaliado por ser visto como um técnico moderno, ligado às ideias europeias e capaz de montar e gerir um grupo competitivo na próxima temporada. O Santos irá disputar o Paulista, a Copa do Brasil e a Série A em 2025.

Luís Castro trabalhou no Botafogo em 2022 e 2023 e deixou recentemente o Al-Nassr, da Arábia Saudita, após ficar na equipe por um ano. Ele também é um dos alvos do Corinthians para o ano que vem, já que a permanência de Ramón Díaz é improvável.

Outro nome avaliado é o de Cuca. Ele trabalhou no Santos em três oportunidades, sendo vice-campeão da Libertadores na última vez em 2020. Seu último clube foi o Athletico-PR em 2024.