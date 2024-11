Mike Tyson tem 58 anos - Reprodução / Instagram

Mike Tyson tem 58 anosReprodução / Instagram

Publicado 19/11/2024 09:40

De acordo com a reportagem, um representante da página, chamada de CamSoda, disse que após Tyson aparecer seminu durante a transmissão , com as nádegas à mostra, os espectadores "querem ver mais".

fotogaleria

O vice-presidente do CamSoda, Daryn Parker, acenou para o lutador em carta aberta. "Entendo que essa oferta pode estar muito longe do que você arrecadou na luta, mas sejamos realistas: talvez seja hora de pendurar as luvas", disparou.

"Acho que essa oferta é a maneira perfeita de ainda estar na frente das pessoas e se apresentar de uma forma diferente e menos extenuante. Além disso, você não precisa se preocupar com ninguém mordendo ou indo atrás das suas orelhas", disse. Ele fez uma referência à clássica luta em que Tyson mordeu a orelha do seu adversário, Evander Holyfield, arrancando um pedaço dela, em 28 de junho de 1997.

Jake Paul vence Mike Tyson

Em evento transmitido pela Netflix para mais de 60 milhões de lares no mundo , Mike Tyson e Jake Paul se enfrentaram no AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos, para um público superior a 80 mil pessoas. O youtuber, de 27 anos, fez valer a diferença de 31 anos para o adversário e conquistou a vitória por decisão unânime após oito rounds.

O card de lutas no AT&T Stadium contou também com o duelo feminino entre a porto-riquenha radicada nos Estados Unidos Amanda Serrano e a irlandesa Katie Taylor, que venceu de forma contestada. Além disso, o influenciador Whindersson Nunes perdeu para o indiano Neeraj Goyat por decisão unânime.