Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 19/11/2024 12:51

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, levou seus fãs ao delírio nas redes sociais. A beldade publicou uma foto em que aparece vestindo apenas um biquíni rosa e mandou um recadinho singelo para os seus seguidores: "Olá".

A mensagem junto da foto foi o suficiente para que a musa ganhasse muitos elogios dos seus seguidores: "Muito linda", "Como queria você assim comigo", "Beleza impressionante", foram alguns dos comentários em seu perfil no Instagram.

Diana faz bastante sucesso no Paraguai, seu país de nascimento, como musa do Olimpia. A beldade já deixou claro que gosta de ser notada e de atrair admiradores nas redes sociais. Recentemente, ela admitiu a possibilidade de abrir uma conta no OnlyFans.

"Não tenho plataforma por agora, são fotos para os meus seguidores. Porém, posso reavaliar e talvez abrir uma conta privada. Quem sabe? Espero respostas dos meus seguidores no Instagram", afirmou em entrevista ao portal "Popular".