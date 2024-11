Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 18/11/2024 13:50

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, causou nas suas redes sociais. A beldade publicou uma imagem em que aparece segurando uma caixinha com preservativos. Ela está vestindo apenas uma lingerie e aparece mandando beijos. A cena gerou repercussão entre seus fãs.

"Maravilhosa", "perfeita", "Meu amor", "Você é incomparável", "Vem me encontrar", "Sempre linda", "Impressionante a sua beleza", foram alguns dos comentários.

Sole Cardozo é garota propaganda de uma linha de motéis e de preservativos no Paraguai. A beldade é bastante conhecida no país, trabalhando em programas de TV e rádio.

Musa do Olimpia, principal clube do Paraguai, que conquistou três título da Libertadores, a modelo tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.