Hadassa Esther é cantora e musa do FlamengoReprodução de Instagram

Publicado 17/11/2024 14:35

A Musa do Flamengo Hadassa Esther se gaba de ter uma linda voz para cantar, algo que faz desde os 4 anos. A beldade cantora passa por vários estilos, mas tem no Reggae Roots uma paixão.

Além de fazer sucesso nas redes sociais com suas fotos, a representante do Flamengo no concurso Musa do Brasileirão também chama a atenção cantando em Brasília, onde mora desde que se mudou do Rio.

E por isso tem um projeto para cantar clássicos homenageando cantores famosos do reggae, incluindo o seu grande ídolo, Bob Marley.



"Tenho um projeto para realizar, cantando os melhores clássicos e homenageando vários cantores, como meu grande ídolo Bob Marley, além de Cedric Minton e The Congos, Junior Murving e Justin Hinds", conta.