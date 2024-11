Murillo ficou no banco no empate por 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta (15) - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/11/2024 14:00

Calouro na seleção brasileira , Murillo contou como recebeu a notícia de sua primeira convocação. O zagueiro de 22 anos revelou que estava dormindo quando o técnico Dorival Júnior divulgou a lista para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"Eu tinha acabado de chegar do treino, estava descansando e pedi pra minha esposa me avisar, me acordar, porque eu queria ver a convocação", afirmou ele, acrescentado que ela caiu no sono também. "Mas ela acordou primeiro e me falou: ‘Você foi convocado, parabéns'. Fiquei muito feliz.", disse Murillo, à 'CBF TV'.

Titular no Nottingham Forest, da Inglaterra, que faz um início de temporada surpreendente com o mesmo número de pontos de gigantes como Chelsea e Arsenal (19) no Campeonato Inglês, o o defensor faz planos ambiciosos na Seleção: "(Quero) me firmar aqui e mostrar porque eu mereci estar aqui. E continuar fazendo um excelente trabalho para, se Deus permitir, disputar uma Copa do Mundo pela Seleção", contou.

O atleta também afirmou que sua primeira convocação foi a oportunidade de conviver com alguns jogadores que costuma utilizar no videogame, como o atacante Vini Jr, do Real Madrid, e o goleiro Ederson, do Manchester City, e explicou ter sido muito bem recebido pelo elenco.



"Todos os jogadores me trataram muito bem. Espero ter contato para conhecer mais da história deles e contar um pouco da minha", afirmou.

Disputa na zaga

No time de Dorival Júnior, Murillo disputa neste momento um lugar com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Léo Ortiz. Os dois primeiros formaram a dupla titular no empate com a Venezuela e devem permanecer no time contra o Uruguai, na terça-feira, em Salvador. O jogador do Flamengo, por sua vez, já foi convocado outras vezes, mas ainda não jogou pela Amarelinha.

Oportunidade de jogar na Inglaterra

Murillo também falou sobre atuar na Inglaterra, que tem o campeonato nacional mais badalado do mundo: "É um sonho. É um baita campeonato e para mim, hoje, é o melhor do mundo. Todos os jogos têm disputa, têm sua dificuldade, nenhum é fácil, às vezes o último ganha do primeiro. É muito disputado, o campeonato tem grandes jogadores", afirmou ele, que esteve em campo em todos os minutos possíveis nos 11 jogos do Nottingham Forest e marcou um gol.