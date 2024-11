Vini Jr. perdeu pênalti no empate entre Venezuela e Brasil pelas Eliminatórias - Federico Parra / AFP

Publicado 14/11/2024 20:02

Um tropeço em meio à campanha de recuperação da seleção brasileira na reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (14), no Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela, a equipe comandada por Dorival Júnior começou bem, controlou o primeiro tempo e saiu na frente com gol de falta de Raphinha, mas voltou mal do intervalo e ficou apenas no empate em 1 a 1 - Segovia deixou tudo igual. Na principal chance da segunda etapa, Vini Jr. desperdiçou um pênalti e frustrou os planos mesmo fora de casa.

Com o resultado, o Brasil, que vinha de duas vitórias sobre Chile e Peru, ficou com 17 pontos na tabela de classificação. O próximo compromisso será contra o Uruguai, na terça-feira (19), na Fonte Nova, em Salvador, às 21h30 (de Brasília).

O jogo

O início da Seleção foi animador. Logo nos primeiros minutos duas chances claras criadas com Vini Jr., que driblou o goleiro Romo e deixou atrás para Raphia finalizar por cima, e depois com Gerson, da entrada da área, batendo também sobre a meta da Venezuela.



A exibição em campo na primeira etapa, ainda que sem balançar a rede, foi destaque. As triangulações em um jogo mais aproximado deixaram a equipe perto do gol. Na mais clara, Vini Jr, em uma grande jogada com troca de passes, recebeu de Savinho por elevação e carimbou a trave direita. O volume de jogo impressionou também com tentativas de média e longa distância, como a de Gerson, para boa defesa do goleiro rival.



Em alguns erros da Seleção, a Venezuela até assustou em finalizações de Rondón, cara a cara com Ederson, e Savarino, meia do Botafogo. Mas roteiro e cenário dos primeiros 45 minutos escancararam superioridade do Brasil, que abriu o placar aos 42. Raphinha cobrou falta com categoria da entrada da área no canto esquerdo de Romo. A bola tocou caprichosamente na trave e morreu no fundo da rede.

Apagão e desperdício

Logo no retorno para a segunda etapa, um baque grande. Antes mesmo da primeira volta do relógio, a Venezuela chegou ao empate. Savarino recebeu dentro da área, dominou, girou e serviu Segóvia, que acertou lindo chute sem chances de defesa para Everson.



O time de Dorival Júnior teve a chance de empatar aos 16 minutos. Vini Jr. foi lançado por Gerson em profundidade, colocou na frente e foi derrubado dentro da área pelo goleiro Romo. Pênalti marcado, mas que o atacante do Real Madrid desperdiçou e também não aproveitou no rebote.

No restante da segunda etapa, a seleção brasileira voltou a tomar conta da partida e melhorou com as entradas de Luiz Henrique e Lucas Paquetá. A Venezuela se fechou bem com uma linha de cinco defensores e dificultou a entrada na área do Brasil. Em mais uma boa jogada, Luiz Henrique serviu Vini Jr. no meio da zaga, mas o camisa sete optou pelo passe ao invés do chute e desperdiçou novamente.



Já nos últimos minutos, Alexander González, lateral-direito da Vinotinto, foi expulso por agredir Vini Jr. O Brasil buscou retomar a vantagem no marcador, mas pouco assustou e ficou no empate fora de casa.



FICHA TÉCNICA



VENEZUELA 1 X 1 BRASIL



Local: Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela

Data e hora: 14/11 (quinta-feira), às 18h (de Brasília)

Arbitragem: Andrés Rojas

Assistentes: David Fuentes e Miguel Roldán



Gols: Segóvia 00'/2ºT (VEN);Raphinha 42'/1ºT (BRA)



Cartões amarelos: Romo, Cásseres, Segovia e Jhon Murillo (VEN); Vanderson e Gabriel Martinelli (BRA)



Cartão vermelho: Alexander González (VEN)



VENEZUELA: Romo, Armburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel e Miguel Navarro; Herrera (Cásseres), Martínez (Rincón) e Savarino; Eduard Bello (Alexander González), Jhon Murillo e Rondón (Cádiz). Técnico: Fernando Batista.



BRASIL: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Estêvão); Bruno Guimarães (Gabriel Martinelli), Gerson e Raphinha; Savinho (Lucas Paquetá), Vini Jr. e Igor Jesus (Luiz Henrique). Técnico: Dorival Júnior.