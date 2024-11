Raphinha foi um dos destaques da seleção brasileira no jogo contra a Venezuela - Federico Parra/AFP

Publicado 14/11/2024 20:27

O Brasil teve uma boa atuação, mas deixou a desejar na segunda etapa não aproveitando as oportunidades que teve e ficou apenas no empate com a Venezuela pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa de 2026. Autor do gol da Seleção no Monumental de Maturín, em cobrança de falta, o atacante Raphinha lamentou o resultado, mas valorizou o ponto conquistado fora de casa.