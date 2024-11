Confusão no jogo entre Bonsucesso e Niteroiense, pela Série B2 do Carioca - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/11/2024 22:02

Rio - A partida entre Bonsucesso e Niteroiense, pela Quarta Divisão do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (14), foi marcada por confusão dentro e fora do gramado do Estádio Leônidas da Silva. No intervalo, um grupo de torcedores invadiu o campo, e a situação só foi apaziguada após um homem, não identificado, sacar uma arma para apartar.

Assim que o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, uma confusão generalizada teve início do lado de fora do Estádio Leônidas da Silva, na rua que dava acesso ao setor dos torcedores do Niteroiense. A briga seguiu para dentro do campo de jogo, com a invasão de torcedores do Bonsucesso que tentaram uma nova confusão.



Não havia policiamento no local. No momento da confusão, explosões foram ouvidas e muitos jogadores correram para os vestiários.

Em campo, o Bonsucesso venceu pelo placar de 2 a 1 e garantiu o acesso para a Série B1. O Niteroiense já estava classificado, assim como Campo Grande e Carapebus. Os quatro farão as semifinais com os cruzamentosCampo Grande x Carapebus e Bonsucesso x Niteroiense.

Em nota, o Bonsucesso lamentou o ocorrido e garantiu que irá reforçar o esquema de segurança para os próximos jogos no Leônidas da Silva:

"O Bonsucesso Futebol Clube lamenta o episódio de invasão de campo no jogo desta quinta-feira, no Leônidas da Silva. O clube preza pela segurança de todos os torcedores, jogadores e demais profissionais envolvidos na partida.



Prioritariamente buscamos identificar o problema e rapidamente foi solucionado. Para que situações como estas não aconteçam novamente, o Bonsucesso reforçará ainda mais o efetivo de segurança nas próximas partidas, além de solicitar suporte e intensificar o diálogo com a Polícia Militar", escreveu o clube.