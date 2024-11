Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, na partida contra a Venezuela - Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, na partida contra a VenezuelaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 14/11/2024 21:27

O Brasil não conseguiu manter o alto volume de jogo nos 90 minutos e ficou no empate em 1 a 1 com a Venezuela nesta quinta-feira (14), pela 11ª rodada das Eliminatórias. Após o jogo no Monumental de Maturín, o técnico Dorival Júnior analisou o confronto e elogiou a atuação de seus comandados, apontando que merecia um resultado melhor fora de casa.

"Tivemos volume de jogo, procuramos criar a todo momento, jogar. Isso é característico da nossa equipe. Acredito que, respeitando todas as avaliações possíveis, por tudo aquilo que fizemos na partida merecíamos uma sorte melhor", disse Dorival.

"Foi um jogo bonito de ver, franco, aberto, prevalecendo o meio de campo das duas equipes. Espero que continuemos melhorando e crescendo, embora o Brasil merecesse um resultado melhor", completou.

Mesmo com o placar frustrante, que interrompeu a sequência após duas vitórias sobre Chile e Peru, o técnico deixou o gramado satisfeito com o futebol apresentado. Faltou aproveitar as oportunidades criadas.

No primeiro tempo, controle total do Brasil e um gol de falta marcado na reta final pelo atacante Raphinha. Se levou o empate antes mesmo do primeiro minuto, o time não se abalou e chegou a ter um pênalti com Vini Jr., que desperdiçou parando nas mãos do goleiro Romo e finalizando para fora no rebote.

"De um modo geral, acho que foi um bom jogo, um jogo bem disputado. Todo ponto é importante. É natural que a expectativa criada, por aquilo que nós fizemos em campo, talvez tenhamos merecido um resultado melhor. Mas saio satisfeito com a atuação que tivemos, propondo o jogo a todo momento, buscando o gol adversário a todo instante e fazendo um jogo dentro das características do futebol brasileiro", destacou Dorival Júnior.

Veja outras respostas do técnico da Seleção:

Análise do jogo



"Acho que nós tivemos um erro que foi fatal, que foi justamente o momento do gol que nós tomamos. De modo geral, a equipe teve um comportamento muito bom, muito seguro. Foi um jogo franco, as duas equipes buscando o gol a todo momento. Um jogo agradável de se ver, as equipes querendo o resultado. Acredito que o Brasil tenha tido um volume um pouco maior de jogo, isso foi importante. Mas infelizmente acabamos concluindo em gol apenas uma das oportunidades criadas. Acho que precisamos melhorar a todo momento, a equipe vem em uma crescente, começando a adquirir uma confiança importante. Tenho certeza de que teremos jogos ainda melhores pela frente."

Chances não aproveitadas

"Acho que ficou um jogo bem exposto. Porque nós trouxemos o Gerson, que é um meia característico, para a função de volante. Tivemos uma boa troca de passes à frente da área adversária. Colocamos um atacante a mais para ver se conseguíamos, com o jogo de aproximação e infiltração por dentro, jogadas que pudessem nos proporcionar uma situação mais clara de gol. Nós tivemos o goleiro adversário em uma noite fantástica, defendendo bolas muito bonitas. E, com tudo que conseguimos criar, ainda assim nos faltou o detalhe principal, que foi a definição."

"Para mim, o resultado deixou um pouco a desejar pelo volume que nós colocamos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um pequeno erro logo na virada do tempo que nos custou muito caro. Até porque, se tivéssemos tempo para uma administração um pouco maior da partida, talvez tivéssemos encontrado soluções."