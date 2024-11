Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo e da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 16/11/2024 20:53

Após 11 rodadas, o Brasil ocupa apenas a quarta posição nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e está 5 pontos atrás da líder Argentina (22 a 17), mas o volante André e o zagueiro Léo Ortiz projetam a equipe dirigida por Dorival Júnior na liderança da competição.

"O grupo quer voltar onde a seleção brasileira tem que estar e hoje está bem mais perto", afirmou o zagueiro do Flamengo. "É óbvio que houve o empate com a Venezuela, mas os próximos 3 jogos são contra os principais adversários pela primeira posição, teoricamente."O Brasil enfrenta o Uruguai na terça-feira, em Salvador. E na próxima Data Fifa, em março de 2025, Colômbia (em casa) e Argentina (fora). Uruguaios e colombianos têm 19 pontos nas Eliminatórias e ocupam a segunda e a terceira colocação respectivamente. A Venezuela está apenas na sétima colocação, fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo, e nunca participou de um Mundial."Ainda está muito longe da próxima Data Fifa, mas dependendo dos resultados, com 3 vitórias podemos nos colocar na primeira colocação. Agora temos que pensar no Uruguai e tem o jogo com a Colômbia que pode nos colocar na segunda posição", completou Ortiz, que ainda não estreou pela seleção.O zagueiro disse que fechar o ano com grande vitória para ficar mais perto da primeira colocação é o grande objetivo do grupo. "O que traz confiança de volta é performance e desempenho e, com isso, em algum momento os resultados começam a virar. Uma performance com sequência como a gente vem demonstrando e a gente vai começar a brigar pela primeira colocação."André, que se transferiu do Fluminense para o inglês Wolverhampton no meio do ano, concorda com o colega de seleção. "O Brasil tem que estar em primeiro lugar sempre", afirmou. "Tenho certeza que, nesses últimos jogos que faltam, nosso time vai buscar a primeira colocação não só por resultado, mas também tendo um desempenho de alta performance."O jogador do Wolverhampton também comentou sobre a situação do atacante Vini Jr., do Real Madrid, que recentemente foi preterido na cerimônia da Bola de Ouro e foi criticado por perder um pênalti, e desperdiçar o rebote, no empate contra a Venezuela."Ele é um garoto espetacular e na minha opinião merecia a Bola de Ouro", afirmou André. "A gente poderia se colocar no lugar dele. Tudo o que ele passa na Espanha e dentro de campo deve ser muito difícil."Ele disse que a CBF e o grupo da seleção brasileira procuram acolher o atacante da melhor maneira possível. "A gente tenta dar o máximo de liberdade para que ele possa desenvolver o melhor futebol possível."