Gérson em treino pela seleção brasileira - AFP

Gérson em treino pela seleção brasileiraAFP

Publicado 16/11/2024 17:54

Rio - O meia Gerson, do Flamengo, foi desfalque no treino realizado pela seleção brasileira na tarde deste sábado (16), no Barradão, em Salvador. De acordo com a CBF, o jogador teve uma indisposição estomacal e não participou da atividade junto com o grupo.

LEIA MAIS: Raphinha empata com Neymar em participações em gols pela Seleção nas Eliminatórias

Gerson vem ganhando espaço no time do Brasil nas últimas convocações de Dorival Júnior. O Coringa foi titular nos últimos dois jogos da equipe, contra Chile e Venezuela, barrando Lucas Paquetá, e ficou em campo durante os 90 minutos.

Apesar da indisposição, Gerson não deve ser problema para o próximo compromisso da Seleção. O Brasil enfrentará o Uruguai na próxima terça, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O time de Dorival Júnior ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias, com 17 pontos.