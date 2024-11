Jaqueline, atacante do Corinthians, se envolveu em acidente em São Paulo - Reprodução

Jaqueline, atacante do Corinthians, se envolveu em acidente em São PauloReprodução

Publicado 16/11/2024 15:51

Rio - A atacante Jaqueline, do Corinthians, sofreu um acidente de carro na manhã deste sábado (16), na região do Tatuapé, em São Paulo. O veículo da jogadora, um Audi A4, bateu em outro automóvel, um Hyundai Creta, e fez com que ela perdesse o controle da direção, atropelando uma mulher de 40 anos.

LEIA MAIS: STF se aproxima de formar maioria para manter prisão de Robinho por estupro

Jaqueline tentou fugir do local, mas foi impedida por testemunhas, que fecharam seu veículo a 400m de onde aconteceu o acidente. Após ser contida, ela afirmou que tentou sair do local por medo. Jaqueline, atacante do Corinthians Divulgação Imagens de câmeras de segurança mostram que, que fecharam seu veículo a 400m de onde aconteceu o acidente. Após ser contida, ela afirmou que tentou sair do local por medo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a jogadora realizou exame toxicológico, que não apontou uso de álcool ou drogas.

A pedestre que foi atropelada foi encaminhada ao Hospital do Tatuapé, mas ainda não teve seu estado de saúde divulgado. O caso foi registrado na 32º DP do Tatuapé como lesão corporal culposa na direção do veículo e fuga do local de acidente.

Em nota, o Corinthians afirmou ter tomado conhecimento do acidente e desejou melhoras à mulher atropelada.

"O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do acidente automobilístico envolvendo a atleta Jaqueline na manhã deste sábado, fora do horário de trabalho, na região do Tatuapé, em São Paulo.



A atleta esteve no IML, realizou exame para detecção de bebida alcoólica e o mesmo apresentou resultado negativo. Ela também esteve no 30° DP do Tatuapé, onde prestou depoimento e foi liberada pelo delegado de plantão.



O clube presta solidariedade e deseja pronta recuperação para a vítima do acidente."

Jaqueline chegou ao Corinthians em 2022 e foi um dos principais nomes do time desde então. Ao todo, já soma 104 jogos, 29 gols marcados e nove assistências com a camisa do time paulista.