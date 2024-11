Chay em ação com a camisa do Botafogo - Vitor Silva

Publicado 16/11/2024 20:15

Garantido na Série B do Brasileirão após 26 anos, o Volta Redonda está mapeando o mercado em busca de reforços para 2025. Um dos nomes que interessa ao time do sul do estado é o do meia Chay, de 34 anos, ex-Botafogo e que atualmente defende o CRB. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Thiago Pastor. Rio -, o Volta Redonda está mapeando o mercado em busca de reforços para 2025. Um dos nomes que interessa ao time do sul do estado é o do. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Thiago Pastor.

Chay é um desejo antigo do Volta Redonda, que considera a negociação difícil. O meia tem contrato com o Botafogo até o fim do ano e está emprestado ao CRB, mas só começará a discutir seu futuro após o fim da participação do time alagoano na Série B.

A chegada de Chay é um desejo do técnico Rogério Corrêa, que trabalhou com ele na Portuguesa em 2021, quando o meia foi um dos destaques do Campeonato Carioca. O treinador, inclusive, já acertou sua permanência no Esquadrão de Aço em 2025.

Aos 34 anos, Chay também coleciona passagens por Cruzeiro, Ceará e Guarani. Neste ano, atuou pelo CRB em 15 jogos, com duas assistências e sem marcar gols.