Vanderlei Luxemburgo deixou o Corinthians na 10ª colocação do BrasileirãoRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 16/11/2024 16:38

Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo acusou a TV Globo de ter influenciado em sua demissão da seleção brasileira, em 2000, e lhe tirado da Copa do Mundo, que aconteceu dois anos depois. O treinador chamou de "covardes" as reportagens exibidas pelo "Jornal Nacional" na época após ele ter sido condenado por sonegação fiscal e participação financeira na venda de jogadores na CPI do Futebol. Além disso, afirmou que foi obrigado a convocar Romário por pressão da emissora.

"Aquela CPI do futebol foi muito ruim, muito mal engendrada até hoje, não consigo entender o porquê daquele massacre comigo só porque eu era o técnico da seleção, e nada do que estava na CPI acontecia. Aquilo foi uma covardia que a Rede Globo fez comigo porque tinha o interesse que o Romário fosse para as Olimpíadas, uma discussão forte, e me botaram no Jornal Nacional durante uma semana como se eu fosse o maior vilão do Brasil", reclamou Luxa.

"Foi uma covardia muito grande por interesse comercial, de o Romário ter que ir para as Olimpíadas. Então ali foi uma covardia muito pesada e não se deve fazer isso com uma pessoa por interesse. Então aquilo me tirou uma Copa do Mundo", completou.

O treinador também apontou William Bonner como o responsável pelo teor das matérias que, segundo ele, lhe prejudicaram.

"É inadmissível que alguém tire isso, da maneira como tiraram de mim, sem provar, botar você uma semana no Jornal Nacional, jornal pesado, com uma mulher falando que você é ladrão, que você é isso, que você é traficante de cocaína, não sei o quê. Pagaram pra levar ela lá, tá certo? E botaram a mulher no Jornal Nacional falando do técnico da seleção brasileira como se fosse o maior bandido do Brasil. Que jornalismo é esse? Sem uma prova de absolutamente nada", reclamou o técnico.

"Eles fizeram um jornalismo covarde comigo. Essa é a grande verdade. E eu não tenho nenhum problema de falar isso aí. Fizeram um jornalismo covarde. O responsável até hoje é o William Bonner, de ter feito aquilo lá. Essa é a grande verdade. Mas o tempo é senhor da razão, eu continuei minha vida profissional, tocando minha vida, ganhei títulos pra caramba depois daquilo lá, porque eu sou uma pessoa direita", finalizou.

Luxemburgo foi demitido da seleção brasileira após a eliminação na Olimpíada de Sydney, em 2000, nas quartas de final. O time perdeu por 2 a 1 para Camarões na prorrogação, mesmo jogando com dois homens a mais.