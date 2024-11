Vini Jr é destaque do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr é destaque do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 13/11/2024 11:50

Rio - O ex-treinador da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo, deu uma opinião polêmica sobre a conduta de Vini Jr. Ao abordar a situação envolvendo o brasileiro, que é um dos símbolos da luta antirracista no futebol, o comandante criticou a postura do atacante do Real Madrid.

"Não tem nada a ver com racismo. Racismo no futebol é tratado como uma coisa totalmente diferente. [Não acha que ele é perseguido na Europa?] Eu acho que o Vinicius provoca muito essa perseguição fazendo coisas que não cabem. O adversário devolve a bola pra ele com educação, ele pega a bola e joga no chão e sai ironizando", afirmou em entrevista ao jornalista Benjamin Back.

Ao abordar a violência que Vini Jr sofre dentro das quatro linhas, Luxemburgo citou outros ex-jogadores brasileiros, que por conta da sua qualidade também eram perseguidos pelos marcadores.

"Ali é campo de futebol, a porrada come. Aí os caras chegam com uma porrada no Vinicius Júnior, ele levanta, agride o cara como se ele não pudesse tomar uma porrada. Ele se irrita com a porrada como se fosse uma perseguição por ele ser preto. Imagina o Pelé quantas porradas tomou, o Zico", disse.

Fora dos gramados, Vini Jr já foi alvo de racismo de vários torcedores de clubes rivais do Real Madrid. A situação levou a punições e a prisões, algo inédito na história do futebol espanhol.