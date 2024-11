Uniforme I do Botafogo para a temporada - Divulgação / Botafogo

Uniforme I do Botafogo para a temporadaDivulgação / Botafogo

Publicado 13/11/2024 20:25 | Atualizado 13/11/2024 20:42

Através de publicação feita nesta quarta-feira (13), o Botafogo divulgou que o ano de 2024 registou recorde nas vendas de camisas na história do clube. O Glorioso afirma que o crescimento na loja aumentou em 37% em comparação aos valores de 2023 e 204% à média das cifras antes do clube se tornar SAF.

A camisa principal, lançada em junho em parceria com a Reebok, fornecedora de materiais esportivos, foi elogiada no mundo todo, e inclusive o uniforme venceu uma votação na categoria de camisa mais bonita do mundo, em um site.

Os outros uniformes foram lançados durante a temporada. O tema da temporada 2024/25 traz o slogan "presente, passado e futuro". Com a camisa alvinegra relembrando o passado, com as listras fazendo efeito mais antigo, a preta faz referência ao presente e a branca, última a ser lançada, ao futuro.