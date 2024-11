Rodrigo Caetano é o coordenador da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 13/11/2024 19:37

Rio - O diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, recusou uma proposta do Grêmio para assumir o cargo de diretor de futebol do time gaúcho em 2025. Segundo a "Trivela", ele afirmou que deseja permanecer no cargo atual pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.

Além do Grêmio, Rodrigo também chegou a ser procurado recentemente pelo Atlético-MG, clube onde trabalhava antes de chegar à Seleção. Porém, a resposta foi parecida com a que deu para o clube gaúcho. Em outubro, quando surgiu o interesse do Galo, ele reforçou publicamente em coletiva que não pretende sair da CBF antes de 2026.

"O que tem de verdade é um carinho que eu tenho pelo Galo, isso é inegável, sempre deixei isso claro. Mas não tem nenhum tipo de negociação, nem poderia ter, eu tenho um compromisso com a CBF, um contrato, espero que possa cumpri-lo até o final, em 2026. A gente sabe que o futebol, seja de clube ou de seleção, é pautado pelos resultados. Mas, no que depender de mim, não (vou sair)", afirmou Rodrigo na época.

A seleção brasileira entra campo para enfrentar a Venezuela na quinta-feira (14), no Estádio Monumental de Maturín, pela última rodada do primeiro turno das Eliminatórias da Copa do Mundo. Depois, seguirá para Salvador, onde mandará o jogo contra o Uruguai, no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova. No Nordeste, os treinos serão no Barradão, estádio do Vitória.