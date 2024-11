Gregg Popovich sofreu AVC e está em processo de reabilitação - Loren Elliott / AFP

Publicado 13/11/2024 18:54

Rio - O lendário treinador Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, sofreu um AVC, no último dia 2. O técnico, de 75 anos, passou mal na véspera da partida contra o Minnesota Timberwolves e foi socorrido. Segundo a franquia americana, ele está em processo de reabilitação e a expectativa é que se recupere totalmente, mas não tem data prevista para retornar aos trabalhos.

O treinador está sendo substituído por um de seus auxiliares, Mitch Johnson. No período, foram seis jogos, três vitórias e três derrotas. O San Antonio Spurs é o 12º colocado da Conferência Oeste, com campanha de cinco vitórias e seis derrotas em 11 partidas na temporada 2024/25 da NBA. O próximo compromisso será nesta quarta-feira (13), às 22h (de Brasília), contra o Washington Wizards.

Gregg Popovich é considerado um dos maiores treinadores da história da NBA. No ano passado, ele entrou para o Hall da Fama do basquete. Popovich está no comando do San Antonio Spurs desde 1996 e levou a equipe aos playoffs em 20 temporadas consecutivas. Ele conquistou cinco títulos, foi três vezes o melhor técnico da liga e é o recordista de vitórias (1.390).

Além do trabalho no San Antonio Spurs, Gregg Popovich também já se destacou pelos feitos com a seleção americana de basquete. Ele foi o treinador dos Estados Unidos na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, além de assistente na conquista do bronze em Atenas, em 2004, e do ouro na Copa América de 2003, em San Juan.