Hugo Souza em treino do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

Hugo Souza em treino do CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians

Publicado 13/11/2024 18:48

Rio - O Corinthians deu um grande passo nesta quarta-feira (13) para conseguir fechar a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo. O time paulista conseguiu acordo com um banco, ainda não revelado, para ser fiador no negócio pelo goleiro. A informação foi dada pelo site "ge".

LEIA MAIS: Empresário de Gabigol ameniza conflito com o Fla e debate como será despedida

o Flamengo recusou o primeiro fiador oferecido pelo Corinthians. Como o time paulista apresentou a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os clubes, os cariocas exigiram outra garantia, já que a empresa também foi colocada no contrato de venda de Matheuzinho ao Timão e não pagou o Rubro-Negro. Em outubro,. Como o time paulista apresentou a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os clubes, os cariocas exigiram outra garantia, já que a empresa também foi colocada no contrato de venda de Matheuzinho ao Timão e não pagou o Rubro-Negro.

A cláusula no contrato de empréstimo de Hugo Souza prevê que o Corinthians pague 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Pelo acordo, o Corinthians pagaria quatro parcelas com vencimento em janeiro e julho de 2025 e 2026, respectivamente.

O Corinthians deve finalizar a negociação até o fim de novembro para ter direito aos moldes previstos no contrato. Caso contrário, a negociação será retomada do zero.