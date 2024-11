Dorival está pressionado por bons resultados com a seleção brasileira nas Eliminatórias - Daniel Duarte / AFP

Publicado 13/11/2024 12:46

Belém - Dorival Júnior abriu mão do mistério e confirmou o time do Brasil que mandará a campo para enfrentar a Venezuela, na quinta-feira (14), no Estádio Monumental de Maturín, pela última rodada do primeiro turno das Eliminatórias da Copa do Mundo. A única mudança em relação ao time da última Data Fifa será o retorno de Vini Jr, que não esteve nas últimas partidas por lesão na cervical e entra no lugar de Rodrygo, cortado por lesão.

"Está mantida a equipe que iniciou a partida anterior com a entrada do Vini no lugar do Rodrygo", afirmou Dorival em entrevista coletiva.

Com isso, Gerson, do Flamengo, segue com a titularidade no meio-campo. A escalação completa tem Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr, Igor Jesus e Savinho.

Segundo Dorival, o momento é de mexer o mínimo possível e dar sequência para a equipe.

"Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, são jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades", declarou.

Dorival também falou sobre as situações de André e Guilherme Arana, que não participaram do treinamento desta quarta (13). A comissão irá esperar até sexta (15) para decidir se eles serão cortados ou não.

"Uma avaliação maior será feita após a partida da Venezuela para caso necessário tomarmos as posições devidas para alteração. A princípio, vamos tentar uma recuperação pela forma que foram as lesões", finalizou.

Após enfrentar a Venezuela, o Brasil seguirá para Salvador, onde mandará o jogo contra o Uruguai, no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova. No Nordeste, os treinos serão no Barradão, estádio do Vitória.