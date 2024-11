Bento e Raphinha no desembarque da seleção brasileira em Maturín, na Venezuela - Divulgação/CBF

Bento e Raphinha no desembarque da seleção brasileira em Maturín, na VenezuelaDivulgação/CBF

Publicado 13/11/2024 20:55

A seleção brasileira desembarcou na noite desta quarta-feira (13) em Maturín, local da partida contra a Venezuela. A delegação chegou na cidade após duas horas de voo de Belém, onde fez a preparação de olho no duelo desta quinta, às 18h.



O jogo no Monumental de Maturín, válido pela 11ª rodada das Eliminatórias, será a chance de dar a volta por cima do Brasil. No primeiro turno, no duelo disputado em Cuiabá, na Arena Pantanal, empate em 1 a 1 com gols de Gabriel Magalhães e Eduard Bello.



O time comandado pelo técnico Dorival Júnior visa subir na tabela de classificação para encaminhar a vaga na próxima edição da Copa do Mundo, em 2026. O Brasil ocupa a quarta posição, com 16 pontos, e está empatada com o terceiro colocado, Uruguai.



Dorival já definiu a equipe titular e irá a campo com: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr, Igor Jesus e Savinho.