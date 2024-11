Vanderson - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/11/2024 22:02

Rio - Vanderson chegou e promete todo esforço possível para se firmar na seleção brasileira. O lateral-direito, de 23 anos, foi uma das novidades do técnico Dorival Júnior na vitória sobre o Peru por 4 a 0, em outubro, e deve receber mais uma oportunidade contra a Venezuela. O jogador ressaltou o desenvolvimento defensivo e a busca por evolução na carreira.

"Todo mundo conhece minhas características. Tenho melhorado defensivamente, mas minha principal característica é chegar na frente, auxiliar os companheiros no último terço. Aqui na Seleção, temos que nos doar e fazer algo a mais pelo nosso país e Seleção. Independentemente da posição que eu for jogar, aqui eu vou me doar para equipe e ajudar no que for preciso", disse.

Revelado pelo Grêmio, Vanderson foi contratado pelo Monaco, da França, em janeiro de 2022. Na época, o clube francês pagou cerca de R$ 70 milhões, na cotação da época. Em quatro temporadas na equipe do Principado, o jogador soma sete gols e 12 assistências, tendo sido um dos destaques em 2023/24.

O Brasil enfrenta a Venezuela, na próxima quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), em Manturín. Depois, a seleção brasileira segue para Salvador, onde enfrenta o Uruguai, dia 19, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. A Seleção soma 16 pontos e ocupa o quarto lugar nas Eliminatórias da Copa de 2026.