John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/11/2024 20:23

Botafogo, participou do "Olé Sport Summit", seminário organizado pelo jornal argentino "Olé", nesta terça-feira (12), em Buenos Aires. Entrevistado por chamada de vídeo, o empresário americano foi questionado sobre como conheceu Thiago Almada, jogador do Glorioso e da seleção argentina. Rio - John Textor, acionista majoritário da SAF do, participou do "Olé Sport Summit", seminário organizado pelo jornal argentino "Olé", nesta terça-feira (12), em Buenos Aires. Entrevistado por chamada de vídeo, o empresário americano foi questionado sobre como conheceu Thiago Almada, jogador do Glorioso e da seleção argentina.

"Não vejo muito a MLS (liga norte-americana de futebol). Não gosto de algumas coisas que fazem para restringir o movimento de talentos. Não sou um grande fã e acho que isso afeta meu desejo de assistir os jogos. Duas pessoas me trouxeram até o Thiago (Almada). O primeiro foi Julian Gressel (jogador do Inter Miami). Depois recebi uma ligação de um amigo do Atlético de Madrid, um dos donos", disse.

Textor deixou claro que não acompanha a liga de futebol dos Estados Unidos. Inicialmente, o empresário não confiou na qualidade do jogador argentino, que hoje é um dos destaques do Botafogo. Entretanto, resolveu buscar mais informações, assistiu alguns jogos e mudou de ideia. Segundo o dirigente, ele teve sorte de encontrá-lo antes dos europeus.

"Não confiei de primeira na qualidade dele porque não conseguia vê-lo e não confiava no nível da liga. Mas comecei a assistir mais e aí qualidade é qualidade. Quando você mata a bola no peito e bate de primeira de voleio, não importa se você faz isso contra meninos de dez anos ou contra o Real Madrid. Comecei a ver uma qualidade esmagadora no Almada e pensei que seria importante trazê-lo para o Brasil", afirmou.

Thiago Almada foi contratado pelo Botafogo por R$ 137,4 milhões e se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O argentino, campeão do mundo em 2022, estava no Atlanta United, dos Estados Unidos. Na atual temporada, soma 19 jogos e três gols, sendo um dos destaques do time que é líder do Brasileirão e finalista da Libertadores.

"Ele teve o desejo de fazer parte do nosso projeto, de ganhar títulos pelo Botafogo, ele sabe que pode ir para a Europa quando estiver pronto e quando quiser. É ótimo que ele esteja perto de casa, sua família pode ir assisti-lo, é mais conveniente do que nos Estados Unidos. Tem sido uma grande experiência. Acho que tivemos sorte em encontrá-lo", completou.



John Textor ainda se mostrou animado para a final da Libertadores, que acontecerá na Argentina, no dia 30 de novembro. Ele participou do evento diretamente dos Estados Unidos mas deve voltar à Argentina para acompanhar o Botafogo.



"Estou muito animado. Eu costumava viajar para a Argentina quando era mais novo, não pelo futebol, mas para jogar golfe. É um lindo país, com pessoas incríveis. Para mim é maravilhoso termos essa chance mais cedo do que esperávamos, com o Botafogo podendo fazer algo tão especial em Buenos Aires. Os argentinos são grandes torcedores e apoiadores do futebol. É uma grande oportunidade que temos, espero que nosso time faça o melhor para viver esse momento à altura" celebrou John Textor.