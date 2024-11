Adriano Imperador - Reprodução / Instagram

Publicado 12/11/2024 17:42

Rio - Ídolo do Flamengo e com passagem marcante pela seleção brasileira, Adriano Imperador receberá a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Assembleia Legislativa (Alerj) aprovou nesta terça-feira (12), em discussão única, o Projeto de Resolução 949/24, de autoria do deputado TH Jóias (MDB), que propõe conceder a Medalha Tiradentes ao ex-jogador.

A Medalha Tiradentes é destinada a personalidades que se destacam por relevantes serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro. A medida será promulgada e publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias. Na justificativa do projeto, o deputado ressaltou a importância de Adriano como ícone do futebol, lembrando o desempenho por Flamengo e Inter de Milão, da Itália.

Adriano, de 42 anos, foi revelado pelo Flamengo e ficou reconhecido como "Imperador" em sua trajetória na Inter de Milão, da Itália, entre 2004 e 2009. No futebol brasileiro, ele também defendeu São Paulo, Corinthians e Athletico-PR. Já no exterior também atuou por Fiorentina, Parma e Roma, da Itália, além do Miami United, dos Estados Unidos, onde encerrou a carreira em 2016.

Já pela seleção brasileira, Adriano ficou marcado por um gol emblemático contra a Argentina, na final da Copa América de 2004, sendo decisivo para o título. Ele também foi campeão da Copa das Confederações de 2005 e disputou a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, formando o "quarteto mágico" ao lado de Ronaldinho, Kaká e Ronaldo Fenômeno.