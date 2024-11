Luiz Henrique é o grande destaque do Botafogo em 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Luiz Henrique é o grande destaque do Botafogo em 2024Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/11/2024 15:53

Rio - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (12) os requerimentos para as convocações dos atacantes Luiz Henrique, do Botafogo e da seleção brasileira, e Bruno Henrique, do Flamengo, para prestarem depoimento. Não há data definida para presença dos jogadores na capital federal.

Além da dupla, também foram aprovados os convites a Neto, ex-jogador e apresentador da Band, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, o empresário William Rogatto, apelidado de "Rei do Rebaixamento", e dirigentes de Belford Roxo, Nova Cidade, Duquecaxiense e São José-RJ, clubes apontados nas investigações da Operação VAR, em séries inferiores do Campeonato Carioca.

Na última semana Bruno Henrique foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) , que investiga se o atacante do Flamengo teria agido de propósito para receber cartão amarelo em um jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, no dia 1/11, com o objetivo de beneficiar familiares em apostas esportivas. Em entrevista após o título da Copa do Brasil, o camisa 27 do Rubro-Negro negou as acusações.

"Sim (sou inocente). Recebi (a operação) de uma forma agressiva. Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre sabe. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol. Deus sempre foi comigo. E, cara, eu estou tranquilo em relação a isso. As pessoas que estão aí nessa batalha comigo, eu só peço que a justiça seja feita e separar fora de campo com dentro de campo", disse, em entrevista ao sportv.

Já Luiz Henrique é suspeito de ter recebido duas transferências bancárias de familiares do meia Lucas Paquetá , do West Ham e da Seleção, no valor de R$ 40 mil. As transações teriam ocorrido após o jogador ter recebido cartões amarelos quando jogava pelo Betis, na Espanha, no início de 2023. As partes alegaram que a movimentação bancária era referente a um empréstimo pessoal.

"Querem apagar o meu brilho, mas não vão conseguir. Deus está comigo, minha família está comigo, nada disso aconteceu", afirmou Luiz Henrique, após a vitória do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol, no dia 23 de outubro, ainda pela semifinal da Libertadores, no Nilton Santos.