Taça da Supercopa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 12/11/2024 15:45

Rio - O futebol brasileiro terá um calendário esticado em 2025. A CBF divulgou nesta terça-feira (12) as datas das competições da próxima temporada, com mudanças significativas. Pela primeira vez na história, o Brasileirão terá 10 meses de duração e será interrompido durante o Mundial de Clubes, entre junho e julho. Já os estaduais serão antecipados e terão 16 datas.

Os estaduais tiveram o início antecipado para o dia 12 de janeiro e vão terminar no dia 26 de março. Já o Brasileirão começa logo em seguida, no dia 29, e terá a última rodada disputada em 21 de dezembro. A competição será paralisada durante o Mundial de Clubes, entre 15 de junho e 13 de julho. Além disso, todas as competições serão interrompidas durante as Datas Fifa.

Já a Copa do Brasil começa no dia 19 de fevereiro e termina em 9 de novembro. A grande novidade foi a semifinal com jogos aos finais de semana, como aconteceu neste ano, para evitar conflitos com a Data Fifa do mesmo mês. Já a Supercopa do Brasil, que opõe os campeões da Copa do Brasil e Brasileirão, será realizada em 2 de fevereiro. O Flamengo já está garantido e tem chance de enfrentar o Botafogo.

Por outro lado, o calendário esticado vai gerar conflito com as datas da Copa Intercontinental da Fifa, que vai substituir o Mundial de Clubes anual. A CBF informou aos clubes, que concordaram com a extensão da Série A, mesmo com o risco de choque de datas. Este ano, por exemplo, o campeão da Libertadores tem compromisso no dia 11 de dezembro, no Intercontinental.

Finalistas da Libertadores, Atlético-MG ou Botafogo podem garantir vaga na Recopa de 2025, que será disputada nos dias 19 e 26 de fevereiro. Já a Libertadores tem início previsto para o dia 5 de fevereiro e a final em 29 de novembro, enquanto a Sul-Americana vai de 5 de março à 22 de novembro, com a decisão uma semana antes da Libertadores.

Veja o calendário do futebol brasileiro em 2025:

Estaduais: 12/01 a 26/03 (16 datas)

Supercopa do Brasil: 02/02

Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)

Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas)

Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)

Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas)

Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)

Recopa: 19/02 e 26/02 (02 datas)

Mundial de Clubes da Fifa: 15/06 a 13/07