Ex-BBB Paulo André acertou com o Benfica, de PortugalDivulgação / Paulo André

Publicado 12/11/2024 21:02

Rio - O velocista Paulo André é o novo reforço do Benfica, de Portugal. O atleta, de 26 anos, anunciou o acerto nesta terça-feira (12), nas redes sociais. O clube português, conhecido por seus feitos no futebol, também conta com outras modalidades, entre elas o atletismo.

"O Benfica é muito forte e tem toda uma estrutura, que é o mais importante. Todo o apoio, todo o suporte, que eu tenho a certeza vai fazer aumentar o meu desempenho. É um clube ao qual não falta nada. O desporto é transformador e o Benfica abraça todas as modalidades", disse ao jornal português "O Jogo".

Paulo André ficou ainda mais conhecido após a participação no Big Brother Brasil de 2023. O atleta busca a classificação para a sua terceira Olimpíada. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ele ficou em último lugar na prova classificatória dos 100m livres.

"Quero muito chegar aos Jogos Olímpicos de Los Angeles (em 2028). Já estive nas Olimpíadas, mas quero muito chegar a um alto nível. Esse foi um dos motivos que me fizeram mudar a estratégia, os meus passos, e ter vindo para o Benfica. Tenho a certeza de que aqui vou ter todo o suporte e alcançar lugares altos", afirmou.