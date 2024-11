Grande momento de Murillo no Nottingham Forest, da Inglaterra, rendeu sua primeira convocação - Rafael Ribeiro / CBF

Grande momento de Murillo no Nottingham Forest, da Inglaterra, rendeu sua primeira convocaçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/11/2024 17:52

Rio - Único estreante na convocação da seleção brasileira , Murillo celebrou a oportunidade de defender o país pela primeira vez. O zagueiro, que atualmente defende o Nottingham Forest, da Inglaterra, foi chamado por Dorival Júnior para os duelos com a Venezuela e o Uruguai, nos dias 14 e 19, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

"Tenho que agradecer a Deus. Estou muito feliz por realizar esse sonho. Vejo jogadores que só via pela TV ou no vídeo game, agora divido a concentração, o campo. É um privilégio. Estou vivendo um sonho e me sinto realizado. Se Deus permitir, será a primeira de muitas. Espero cumprir o meu dever pela Seleção", disse Murillo.

Revelado pelo Corinthians, o defensor chegou ao futebol inglês em agosto do ano passado e rapidamente conquistou os torcedores do Nottingham Forest. Ele virou titular absoluto em pouco tempo e se firmou como um dos principais jogadores da equipe. Inclusive, em sua primeira temporada, conquistou o prêmio de atleta da temporada do Forest.

As boas atuações já rendiam pedidos por uma convocação desde o ano passado. Porém, no setor, Murillo possui concorrência grande, com nomes como Éder Miltão, Gabriel Magalhães e Marquinhos à sua frente, por exemplo. Ele, no entanto, vê a disputa como "sadia".

"Sei da qualidade da Seleção nessa fase defensiva, com uma solidez muito forte. Um zagueiro que sempre acompanhei e joguei contra ele no ano passado, que é meu ídolo, é o Thiago Silva. Ele me deu o apoio e carinho para chegar à Seleção e fiquei muito feliz. É uma disputa sadia e estou muito tranquilo para trabalhar em busca dessa oportunidade", afirmou.

Veja outras respostas de Murillo

Acompanhamento psicológico

"No momento, não tenho psicólogo, mas tenho uma psicóloga que é a minha esposa, que me ajuda muito. Divido muito meus problemas com ela e essa comunicação ajuda bastante. Tenho analista de desempenho antes e depois dos jogos para melhorar o que está de errado e também ser melhor ainda no que está dando certo. Essa é a minha rede de apoio e minha esposa me ajuda muito, minha maior psicóloga."

Escolha por Belém



"Viemos por causa da logística, que é próximo da Venezuela, e pelo clima ser parecido. Eu que vim da Inglaterra com uma temperatura totalmente diferente. Mas o calor está na veia do brasileiro. Foi importante vir mais pela logística, pelo clima e pela umidade para que todos possam ser adaptar para o jogo da Venezuela."

A distância com o torcedor



"O torcedor e a Seleção têm que se conectar mais. A gente precisa do apoio do torcedor como o torcedor quer apoiar a gente. Assim se cria um relacionamento saudável. A Seleção é marcada por grandes jogos com a presença do torcedor. Hoje, não é diferente. Por mais que o momento não seja agradável, estamos buscando voltar aos dias de glória e estamos próximos disso pela união e pelo grande trabalho realizado. Precisamos do torcedor com a gente para voltar a ter essa intimidade com a Seleção."