Mascarenhas é o novo reforço do Boavista para 2025Reprodução

Publicado 12/11/2024 22:58 | Atualizado 12/11/2024 22:59

Rio - O Boavista acertou nesta terça-feira (12) uma nova contratação para próxima temporada. O lateral-esquerdo Matheus Mascarenhas, de 26 anos, é o terceiro reforço do Verdão para 2025. O jogador assinou contrato até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro, em setembro.

Revelado na base do Fluminense e com passagem pela seleção brasileira de base, onde chegou a conquistar o Sul-Americano da categoria sub-17. Mascarenhas estava no FC Universitatea Craiova, da Romênia, nas últimas duas temporadas.

"Estou muito feliz com a oportunidade de voltar a jogar no Rio de Janeiro e gostaria de agradecer ao Boavista. Estou mais confiante e com uma cabeça melhor após algum tempo fora do Brasil. Fico feliz em poder voltar a fazer o que mais gosto perto das pessoas que mais amo", disse.

Mascarenhas soma passagens pelo Botafogo-SP, Atlético-GO e Sampaio Corrêa-MA, além do Vitória de Guimarães, de Portugal. O jogador retorna para o futebol do Rio de Janeiro, sua terra natal, após sete temporadas tendo experiências pelo Brasil e exterior.

"Comecei minha trajetória no profissional muito cedo e tive a oportunidade de jogar em lugares que me fizeram amadurecer muito. Hoje me sinto mais preparado e formado para agregar e performar com a camisa do Verdão", afirmou.

Matheus Mascarenhas e o elenco do Boavista se apresentam para a pré-temporada na próxima segunda-feira (18), sob o comando do técnico Caio Zanardi. O Verdão terá calendário completo em 2025, com as disputas do Carioca, Copa do Brasil e Série D do Brasileirão.