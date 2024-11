Léo Ortiz foi convocado para defender a seleção brasileira - Divulgação / CBF

Publicado 12/11/2024 11:30 | Atualizado 12/11/2024 11:36

Rio - O zagueiro Léo Ortiz, de 28 anos, está de volta à seleção brasileira. Convocado por Tite em algumas oportunidades antes da última Copa do Mundo, ele recebeu sua primeira chance, desde que chegou ao Flamengo. O atleta afirmou que foi acordado por um companheiro de equipe, que o deu a notícia de que havia sido lembrado por Dorival Júnior.

"Estava no ônibus, descansando, dormindo. E o meu telefone começou a tocar e eu, querendo dormir, colocava no silencioso. Até que o Matheus Gonçalves, que estava atrás de mim no ônibus, ele bateu nas minhas costas e falou: “parabéns e coisa e tal”. E eu: “parabéns por quê?” Entendi que era hora de acordar e peguei o celular. Vi então que tinha mensagem de todo mundo me parabenizando", disse em entrevista ao site da "CBF".

Léo Ortiz recebeu a oportunidade por conta da lesão de Éder Militão. O zagueiro do Real Madrid teve uma ruptura nos ligamentos cruzados do joelho direito e não jogará mais na atual temporada pelo clube espanhol.

"Muito feliz por voltar à seleção. É um momento importante da minha vida. Lógico que triste por vir por causa de uma lesão de um companheiro, né? O Militão infelizmente teve essa lesão, mas venho aqui para dar conta do recado, para mostrar o meu trabalho dia a dia e estar preparado para poder jogar pela Seleção", disse.

Léo Ortiz chega à seleção brasileira para os compromissos contra Venezuela e Uruguai após o título da Copa do Brasil pelo Flamengo. O zagueiro contou como teve que viver uma comemoração tímida, após a conquista sobre o Atlético-MG.

"Depois do jogo, eu pude desfrutar da comemoração não só do título, mas também da convocação, né? No sábado foi uma felicidade, mas eu estava concentrado para o jogo, uma final tão importante. Ontem, depois do jogo, com o título, pude festejar junto com os meus companheiros. Com eles, com a minha família também, foi uma felicidade muito grande, como eu disse, um momento importante conquistando meu primeiro título pelo Flamengo", disse.