O preparador físico Pablo Fernández chegou ao Flamengo com Jorge Sampaoli, mas foi demitido antes - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/11/2024 10:14

Pablo Fernández, o preparador físico demitido do O Rennes anunciou a contratação de Jorge Sampaoli por um ano e meio, na noite de segunda-feira (11). O argentino levará a comissão técnica que costuma acompanhá-lo em todos os clubes, inclusivedo Flamengo após dar um soco em Pedro , em julho de 2023.

O profissional é homem de confiança de Sampaoli, que na época da demissão tentou segurá-lo, mas sabia que não seria possível. Além dos dois, os outros profissionais que trabalharam no Rubro-Negro irão para o clube francês: o filho de Pablo, Marcos Fernández, que também é preparador, e o analista Diogo Meschine.

"Estamos muito satisfeitos por ter Jorge conosco. É um técnico reconhecido internacionalmente pelo seu profissionalismo e humanidade. Precisamos da energia dele para fazer o clube voltar a andar e enfrentar a competição com determinação", disse o presidente do clube francês, Arnaud Pouille.



Relembre o caso do soco em Pedro



A agressão aconteceu no vestiário do estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), após a vitória de virada do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, em 29 de junho de 2023. No dia seguinte à partida pelo Brasileirão, Pablo Fernández foi demitido antes mesmo de retornar ao Rio.



Ele precisou ficar na cidade mineira para prestar depoimento à polícia, já que o atacante prestou queixa e registrou um boletim de ocorrência. Ele relatou que que o preparador físico deu três tapas em seu rosto antes do soco, que cortou o lado direito do lábio superior.



O laudo do Instituto Médico Legal da Polícia Civil de Minas Gerais apontou ferimento na boca de Pedro . Nas redes sociais, o jogador se pronunciou à época.

"Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje", dizia um trecho da nota.