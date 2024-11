Adriano Imperador com a tradicional roupa dos imperadores romanos - Reprodução de vídeo

Adriano Imperador com a tradicional roupa dos imperadores romanosReprodução de vídeo

Publicado 12/11/2024 09:53

vestiu a tradicional roupa dos imperadores romanos em vídeo publicado nas redes sociais.

A Paramount juntou futebol e cinema para divulgar a estreia do filme Gladiador 2, ao transformar Adriano Imperador em garoto-propaganda. O ídolo do Flamengo , que ganhou o apelido pelo desempenho na Itália, entrou na brincadeira e

"Um imperador não nasce de um dia para o outro, ele é coroado e o seu legado ecoa na eternidade", diz o ex-jogador em parte da propaganda.



Em meio a imagens do filme, Adriano lê um texto sobre imperadores e gladiadores romanos, com algumas frases suas que fizeram sucesso em postagens na internet. Em determinado momento, aparece uma foto do ex-jogador, na época na Inter de Milão, disputando corpo a corpo com Cristiano Ronaldo, à época em início de carreira no Manchester United.



"Tem gladiador na área? Porque, na minha arena, nem cavalo aguenta", afirma o Imperador em outro trecho.



Quando estreia Gladiador 2



Gladiador 2 estreia em 14 de novembro nos cinemas brasileiros. A história se passa 25 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme.



Dirigido por Ridley Scott, o elenco tem Paul Mescal no papel do protagonista Lucius. Ele é atacado junto à família e vira escravo do general vivido por Pedro Pascal. Denzel Washington também está no filme, assim como Connie Nielsen, que viveu Lucilla no filme original.