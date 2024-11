Vini Jr teria ficado incrédulo ao receber notícia - AFP

Publicado 12/11/2024 10:49

Rio - O atacante Vini Jr, de 24 anos, que ficou em segundo lugar no prêmio "Bola de Ouro", da France Football, soube por meio de dirigentes do Real Madrid, em um encontro em sua própria casa, que não receberia o prêmio. A confiança na vitória era tão grande, que o brasileiro chegou a fazer uma festa com amigos um dia antes. As informações são do jornal espanhol "Relevo".

Alguns dirigentes do Real Madrid receberam um vazamento da decisão do "Bola de Ouro". De acordo com a publicação, a informação teria vindo do staff de um dos companheiros de Vini Jr. O brasileiro não teria sido um dos primeiros a ser informado de que não levaria o prêmio.

Posteriormente, no dia da premiação, Vini Jr recebeu a visita de um grupo de dirigentes em sua casa. Neste momento, o brasileiro foi informado que não venceria a premiação. A situação teria deixado o atacante bastante triste e incrédulo.

Posteriormente, Vini Jr também recebeu a notícia que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, deu a ordem que ninguém do clube espanhol iria à cerimônia como forma de apoio e protesto. Rodri, do Manchester City, foi escolhido como o melhor jogador do Velho Continente.