Tite está sem clube desde que deixou o FlamengoEitan Abramovich/AFP

Publicado 12/11/2024 13:54

Rio - Livre no mercado desde que foi demitido pelo Flamengo, no fim de setembro, Tite entrou na mira do Grêmio. De acordo com a "Itatiaia", o clube gaúcho procurou o treinador para substituir Renato Gaúcho em 2025.

Tite não descarta assumir um clube brasileiro, mas tem preferência por trabalhar na Europa, para onde viajou nos últimos dias. O Grêmio segue atento aos passos do treinador, já que a saída de Renato é dada como quase certa.

Atualmente, o Grêmio ocupa o 12º lugar no Brasileirão, com 39 pontos. A equipe ainda está ameaçada pelo rebaixamento, já que está a três pontos do Z-4.