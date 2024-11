Torcida do Atlético-MG na Arena MRV na final da Copa do Brasil contra o Flamengo - Daniela Veiga / Atlético-MG

Publicado 12/11/2024 14:32 | Atualizado 12/11/2024 15:12

Rio - O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD), Luís Otávio Verissimo, acatou o pedido da Procuradoria e interditou a Arena MRV, estádio do Atlético-MG, por conta dos episódios de violência na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no último domingo (10). No caso mais grave, um fotógrafo foi atingido por um artefato explosivo e precisou passar por um procedimento cirúrgico

Com a decisão, o Galo precisará mandar seus jogos em outro estádio e com portões fechados. No dia 20, a equipe recebe o Botafogo, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A medida estará em vigor "até que o clube comprove a adoção de medidas necessárias para garantir a segurança na Arena MRV", como informou o STJD.

"Em sua peça acusatória, a Procuradoria relata o arremesso de quatro bombas, anexando vídeos probatórios, sendo apontado como o arremesso mais grave, a bomba que atingiu o fotógrafo Nuremberg Maria José, que precisou ser levado às pressas para o hospital, precisando passar por cirurgia, onde se constatou que o profissional teve dedos quebrados e tendões rompidos, escreveu Luís Otávio Verissimo, presidente do órgão.

"DEFIRO a liminar para determinar a interdição imediata da ARENA MRV, com a transferência dos jogos do Clube Atlético Mineiro SAF, na condição de mandante, para praça desportiva diversa, com portões fechados. A medida estará em vigor até que ocorra a comprovação, pelo clube, da adoção de medidas logísticas, estruturais, administrativas e disciplinares necessárias e suficientes para garantir a segurança adequada na Arena MRV, ocasião em que a medida será objeto de nova deliberação pelo Pleno deste Tribunal", completou.

Além do jogo contra o Botafogo, no dia 20, o Galo também tem compromissos como mandante contra Juventude, no dia 26/11, pela 26ª rodada, e Athletico-PR, no dia 8/12, na última. O clube ainda será julgado podendo receber multa de R$ 200 mil e perda de mandos de campo.

Atlético se posiciona

Após a medida do STJD, o Atlético-MG emitiu nota afirmando que não teve direito à defesa sobre o caso e informou que apresentará um pedido de reconsideração sobre a punição.

"Sobre o pedido de interdição da Arena MRV, o Atlético informa que, pelo fato de o STJD não ter oportunizado ao CAM o exercício do direito de defesa, o Clube apresentará um pedido de reconsideração.

O pedido será fundamentado em tudo que foi e está sendo feito pelo Galo em relação à segurança da Arena MRV. O Atlético irá cumprir a ordem do STJD, mas entende que a garantia do direito à ampla defesa é indispensável para a construção de uma decisão justa", escreveu o clube.