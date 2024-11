Confusão interrompeu a final da Copa do Brasil por cinco minutos - DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 11/11/2024 08:30

Rio - A CBF divulgou a súmula da final da Copa do Brasil . O árbitro Raphael Claus (Fifa/SP) detalhou uma série de incidentes como laser, bombas e invasão na Arena MRV, neste domingo (10), durante e depois da partida entre Atlético-MG e Flamengo. O clube mineiro deve ser denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"Informo que durante a partida aos 12 minutos e aos 50 minutos, foi colocado um laser no rosto do goleiro visitante, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Foram arremessados bombas no gramado explodindo próximo dos jogadores aos 9 minutos, 49 minutos, 50 minutos e 52 minutos, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante", escreveu Claus.

"Após o gol da equipe visitante, durante a comemoração, foram arremessados diversos objetos no campo de jogo vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante, na direção dos jogadores que estavam comemorando e também na direção da área técnica da equipe visitante. Nesse momento, a partida ficou paralisada por 7 minutos. Informo também que nesse momento de paralisação um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo sendo contido e retirado pelos seguranças", informou o árbitro.

Por fim, o árbitro também relatou tentativas de invasão de torcedores. Primeiro, durante a paralisação após o gol do Flamengo, um torcedor chegou a invadir o gramado, mas foi detido pelos seguranças. Depois, pouco antes da premiação dos campeões, houve uma nota tentativa, também controlada pelos policiais. O atacante Hulk, do Atlético-MG, chegou a pedir calma.

"Momentos antes do início da premiação houve uma tentativa de invasão por parte de torcedores da equipe mandante de forma ostensiva, sendo contida pela segurança privada e posteriormente com o auxílio da polícia militar, que inclusive utilizou bombas de efeito moral para conter a referida tentativa", finalizou.